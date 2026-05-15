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李飛帆 - 「代代有愛—精心時刻」 繪畫比賽2026 | 企業熱話

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李飛帆
1小時前
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生活 專欄
內容

　　為增進祖父母、父母和孫子女之間的聯繫，並加強家庭內跨代成員互相尊重和欣賞，李錦記家族基金積極推動將每年10月第二個星期日定為「祖父母感謝節」，推廣「讚美由家做起」的感恩文化。本年度的首個重點活動「代代有愛——精心時刻」繪畫比賽現已開始接受報名。

　　比賽分為小學組及中學組兩個組別，參賽者可就「祖父母最想和孫子女一起做的事」或「祖父母最珍惜的一段和孫子女的回憶」選題，小學組的參賽者須以手繪方式，利用粉彩、素描、水彩、水墨、油畫、木顏色及硬筆等材料完成作品，而中學組的參賽者則須提交使用人工智能生成的作品參賽。

　　專業評審將根據「主題表達」、「內容」、「構圖及繪畫技巧（小學組）／構圖及技術應用（中學組）」和「創意及原創性」挑選冠、亞、季軍各1名及優異獎30名。所有得獎作品將於10月11日舉辦的頒獎典禮上展出，所有參加者將獲發嘉許證書，而冠、亞、季軍除可獲頒獎狀之外，更可分別獲得港幣1,500元、1,000元及500元書券。

了解詳情 ：李錦記家族基金 https://www.lkkfamily.foundation/

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