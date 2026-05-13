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李居明 - 扮嘢天后江欣燕 喜劇細胞大爆發 | 李居明大師會客室

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李居明
2小時前
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生活 專欄
內容

　　當今最能吸引年輕人買飛入戲院的神劇，非《粵劇特朗普》莫屬！很多觀眾最初入場是來朝聖「特朗普」的，但到了4.0版本，大家多了一個非看不可的娛樂亮點，就是為了看扮嘢天后江欣燕化身「街市早苗」大開金口唱粵曲！

　　我由衷地要感謝江欣燕，這次大玩跨界演出，邀請欣欣加盟，對粵劇界來說是破天荒的全新嘗試，而在票房與觀眾層面上更是大獲成功。不少平時甚少踏足戲院的年輕人與電視觀眾，都因為想一睹欣欣在台上的風采而紛紛購票入場。

　　大家熟知欣欣向來是「扮嘢」高手，當年《歡樂今宵》塗黑臉扮菲傭Maria，到神還原梅艷芳，本以為經典扮相難以超越，沒想到這次跨界演出《粵劇特朗普》，她一人飾兩角，分別是特朗普女兒伊萬卡，和日本首相「街市早苗」，挑戰極大反差。欣欣的喜劇細胞再次爆炸，令觀眾拍案叫絕。她與觀眾的親和力，成功令傳統戲曲與流行娛樂完美接軌，為粵劇帶來了一批極具潛力的全新觀眾群。

　　搞笑背後，觀眾又看到她對首次踏台板百分百的敬業與付出。說到扮「街市」，她要在極短的時間內變裝，還要出動特技化妝。特別是裝上那個誇張的假下巴，要貼上一層又一層的膠紙來固定，由於換妝時間緊迫，要由四名化妝師、八隻手同時開工，分秒必爭。欣欣雖是首次踏台板唱粵劇，卻憑藉其喜劇天賦，贏得全場喝采，所以，我給欣欣「120分」的成績！

　　過了造型這一關，還要過粵劇唱腔及造手這一關。在「特朗普」龍貫天旭哥的親自指導下苦練唱功，終於成功學會唱「沉花」。我對欣欣說，只要她未來練好子喉，絕對可以挑戰在《粵劇毛澤東》中演出年輕版的「江青」，我衷心希望欣欣繼續努力，成為粵劇界最耀眼「跨界花旦王」。

　　香港著名風水術數名師。近年因承租新光戲院及撰寫兼製作新派粵劇為人注目。八年間已上演了三十多套原創作品。過去兩年開始拍攝玄學紀錄片。
李居明

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2026-05-06 02:00 HKT
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