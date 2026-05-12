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林靜 - 草原的咆哮與溫柔 | 紅棉樹下

紅棉樹下
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林靜
3小時前
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生活 專欄
內容

　　非洲大地上，生命以最原始的節奏奔騰、撲擊、喘息與依偎。那是一種不含雜質的狂野，也是一種無聲流轉的深情。攝影師杰夫（吳海辰，Jeffrey Wu），用了14年的光陰，將鏡頭對準這片土地的脈搏，然後，他把這一切帶到了上海。

　　由興業太古滙主辦的《Paradise Eternal 綺境樂園》杰夫野生動物攝影展，於今年世界地球日（4月22日）在上海登場。這場全球首展，集結110幀頂尖之作，每一幅都是時間與勇氣的結晶，讓人得以窺見那個真實而震懾心魄的動物王國。

　　步入展廳，先被「動態非洲」攔住視線－－獵豹凌空翻騰的獵殺之姿，花豹利爪緩緩撫上獵物的瞬間，獅群合力壓制野牛的磅礡畫面……大自然的原始張力，撲面而來。其中一幅作品，罕見地正面捕捉到獵豹「溫達」的撲擊時刻。獵豹從靜止加速至時速100公里，只需2.7秒；要在這種疾馳中精準對焦，好比在F1賽車面前按下快門。照片裏，溫達的利爪已扣在黑斑羚背上，但杰夫說，那頭獵物最終拚命掙脫，活着離開了－－草原的劇本，從不只有血腥。

　　動盪散去，溫情浮現。成年雄豹多獨行，溫達卻與4隻血緣疏遠、甚至毫無血緣的雄豹結成「兄弟會」，人稱「神奇五兄弟」。牠們自2016年起，共同統治馬賽馬拉近十年，直至成員逐一離去。這是生物學上罕見的奇蹟，也是草原另一種溫柔的注腳。

　　杰夫希望家長能帶孩子來。「他們會喜歡這些動物，會知道故事，會懂得自然有多麼脆弱。」展廳二樓的環形巨牆上，麥加底湖的俯瞰、黑白巨幅的質感、晨曦與夕陽下的剪影，美麗與脆弱，從來並存。

林靜

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