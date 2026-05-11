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李丞責 - 長者風水布局 | 李丞責博士玄學信箱

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李丞責
2小時前
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生活 專欄
內容

問：李師傅你好，最近約媽咪吃母親節飯，她提到最近常常感到疲憊和周身骨痛。看過醫生後雖無大礙，但仍想請教，在風水上有沒有針對老人家健康，讓老人家住得更舒心、更有活力的方法？

     本篇專欄刊出之時，雖然母親節剛過去，但對長輩的關懷不應僅限於節日，在此先向各位讀者補祝一句：母親節快樂，願天下母親皆能身體康泰，事事順心。

    我們常說「風水」二字，聽起來帶點神秘，但若回歸本質，風水其實是非常生活化的「環境學」。它研究的是人與環境的互動，如何透過改善室內空氣流向、採光、傢具擺放與動線規劃，營造出一個氣場和諧、令人身心舒暢的居住空間。

    節氣與環境息息相關，現在剛過「立夏」，香港春夏交替期間雨水較多、空氣潮濕，家中要注意抽濕及通風。中醫與玄學皆認為「濕則滯」，屋內若長期濕氣過重，不僅會使人精神萎靡，亦可能加重關節痠痛或呼吸道不適等問題，對老人家影響尤其顯著。洗手間這類長期潮濕的地方要特別注意，光線也要格外明亮，以免陰濕之氣積聚，影響家中整體氣場。

    在流年布局方面，今年的「二黑」病符星飛臨西北方，此星主病氣與健康不穩，因為西北位尤其要保持整潔清爽，切忌堆放雜物。可在客廳及睡房西北方擺放黑曜石、葫蘆或藥師佛像，有助化解病氣。

    若想提升長者的活動力，北方為今年驛馬位，驛馬主移動與出行，象徵活力與行動力。對長者來說，能夠自如出門、活動筋骨，本身已是健康的表現。可在家中北方擺放馬形擺設或一幅駿馬圖，有助帶動長者的行動力與外出意欲。另外，南方「五黃」位主災傷，長輩最怕跌倒，應在此方位擺放安忍水或銅礦、鉍礦等金屬礦石，以消解意外與災傷的風險。

　　 著名玄學家李丞責博士逢星期一為讀者解答風水玄學問題；歡迎電郵至[email protected]，標題請註明「頭條日報專欄讀者發問」，李丞責博士會抽籤回覆。
李丞責

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