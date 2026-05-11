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李純恩 - 當個笨蛋又如何 | 好好過日子

好好過日子
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李純恩
2小時前
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生活 專欄
內容

　　在網上看到日本歌星宇多田光為卡通片《櫻桃小丸子》35周年版本創作和演唱的片尾曲《Pappa Paradise》，開頭兩句歌詞是「只要做着自己喜歡的事，當個笨蛋又有甚麼關係。」很有意思。

　　無所謂自己當個笨蛋的，其實是聰明人。如果真是笨蛋的話，那是不會知道自己是笨蛋的。笨蛋不但不會以為自己是笨蛋，還往往覺得自己聰明，有的甚至還認定自己是個「社會精英」。

　　聰明人則正好相反，他們不會介意別人如何評價，你說我是笨蛋，隨你說就是，無所謂。聰明人有自知之明，有自己的主見，這些，笨蛋是不明白的。笨蛋看不清自己，卻又以為看透了世界，常常還會認為別人是笨蛋，自己最聰明。這種人你一定碰到過，每天在電視新聞裏也可以見到不少，初見以為碰到一個精英，時日稍久，便知道不過是個披着精明包裝的笨蛋。

　　有句話叫作「聰明反被聰明誤」，其實真正聰明的人是不會被誤的。若是把這句話改成「精明反被精明誤」，那就對了。精明往往產於自以為是，一廂情願。聰明不會過頭，精明則會，所以聰明人甚少失策而精明人常栽跟斗，前者通透，後者算計，算計過了頭就是愚蠢。這便是區別，精明者往往在後來露出了笨相，就跟許多所謂的「社會精英」一樣，以醒目登場，以笑話告終。

　　還有一句討人喜歡的話叫作「群眾的眼睛是雪亮的」，如果這是真的，那不要說某些「社會精英」，就連許多領袖都混不下去了。因此，不如就在視力不好的群眾裏，做個眼睛雪亮的「笨蛋」，好好過日子。

李純恩

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2026-05-08 02:00 HKT
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