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黃詩詩 - KRUG香檳莊主 試KRUG 2013年香檳 | 詩詩酒樂園

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黃詩詩
5小時前
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生活 專欄
內容

　　早前法國著名香檳莊KRUG的第6代莊主Olivier Krug短暫訪港，慶幸香檳莊安排，來得及和他每年聚一聚，在新開的Terrace by Boulud餐廳會面，並對住這美麗的維港景，試了兩款屬於2013年的香檳，包括Krug Grande Cuvée 169ème Édition及 Krug 2013年。

　　2013年亦是香檳區特別傳奇的一年，氣候極具挑戰性，春天天氣比平常冷及不斷下雨，直到7月才開始開花，比正常開花遲了三星期。之後夏天陽光來了，令葡萄慢慢熟成，Olivier說是近30年最遲採收的一年，而Chardonnay在這變幻莫測的氣候中特別出眾。Krug Grande Cuvée 169ème Édition以2013年作主要基酒，混釀了146款基酒，包含11個年份，最舊年份為2000年。此香檳複雜而帶白花、柑橘、杏脯、烤果仁、牛油麵包及礦物等味道。而Krug 2013年非常清新而具層次，高酸度、帶檸檬、西柚、礦物、香料、桃駁李等味道，充滿質感。Olivier分享這年份可媲美1979年，喜歡香檳的朋友要留意啦！

　　席間亦傾談到關於Gen Z這一代不甚喝酒，看看他有甚麼睇法去吸引這一代的客戶。我真心對莊主的看法十分拜服，他說他們是精品香檳莊，產量少，他們着重工藝，着重維繫好他們的愛好者及友好的廚師圈，只要維繫好這圈子，便是最好的定位及吸引力法則。好答案，有麝自然香！

葡萄酒及烈酒作家
酒評人及電視節目主持
黃詩詩

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