鄧達智 - 亞豬媽膏蟹肉餅 | 智智樂GO

小時候乳名「豬豬」的女孩，媽媽被同學的媽媽們及鄰居笑稱「亞豬媽」。無奈身份變作單親家庭的支柱，原名「小為」煮得一手美味好菜的媽媽，索性將「亞豬媽」轉成代號及餐廳名稱，從飯餐小店經營到今日有點規模；白天得到錦上路街坊，及周邊工程不斷的工友視之為飯堂。晚間，遠近食客粉絲乘車、開車來晚飯，甚至特色菜系私房菜，漸成頗具名望的食肆。



小為辛苦，注重食材來源的她，除了廚房煮弄每天午市及晚市的菜餚；更需親自開車到不同批發地收貨。去年錦田鄧族十年一會酬恩建醮，適逢TVB 82台，筆者出任地膽帶路揾食的「美食新聞頻道」採訪亞豬媽的節目出街，萬千香港及海外市民乘坐屯馬綫，到達錦上路站，循B出口前往水頭村一圈的「打醮」中心，觀賞獲得健力士榮譽「世上最大竹紮棚架建築物」，途中必經亞豬媽，那上下再多食肆都滿足不了龐大且餓壞了肚子的群眾；忙得三魂唔見咗七魄的小為，既興奮亦詐嗲，向顧客們語似投訴：「今朝大清早未停過手，煮吃到如今，十五個鐘，還未有空小過便⋯⋯」



小為的廚藝手勢的確不同凡響，私房菜的菜式尤其膾炙人口，相約朋友前往品嘗，無人不讚！同學/死黨K小姐，尤其鍾愛「黃皮甜酸豬手」，一晚飯後，豬手被為食鬼們吃得光光；冇問題，將黃皮豬手汁打包跟小為笑說：足夠伴飯吃三餐！小為最自豪她獨創的焗窰雞，筆者喜麻辣，最愛「麻香窰雞」，當然不少朋友選擇原味；就算雞種，她都精選清遠走地雞。相信最受歡迎，除了她家鄉韶關炒米粉；膏蟹蒸肉餅，台山膏蟹，新鮮豬肉；就算她用了既寬且重大盤碟蒸好上桌，人人默然低頭不語傾情咀嚼，未幾吃光光，這度名菜簡直「亞豬媽之光」！



每天辛勞十多小時，無阻小為一眼關七；同是癌症過來人，每次來吃私房菜，只要找到靚水魚煲湯，定會備好讓我「補一補」。春節之前年糕、蘿蔔糕……發售是其次，最重要還是贈送予友好。端午節雖然還有一段時間，用上兩隻完美鴨蛋黃及鹹肉包紮的鹹肉糭，準備就緒，讓為食鬼們好好品嘗佳節名物。



鄧達智