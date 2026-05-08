Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧達智 - 亞豬媽膏蟹肉餅 | 智智樂GO

智智樂GO
智智樂GO
鄧達智
5小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　小時候乳名「豬豬」的女孩，媽媽被同學的媽媽們及鄰居笑稱「亞豬媽」。無奈身份變作單親家庭的支柱，原名「小為」煮得一手美味好菜的媽媽，索性將「亞豬媽」轉成代號及餐廳名稱，從飯餐小店經營到今日有點規模；白天得到錦上路街坊，及周邊工程不斷的工友視之為飯堂。晚間，遠近食客粉絲乘車、開車來晚飯，甚至特色菜系私房菜，漸成頗具名望的食肆。

　　小為辛苦，注重食材來源的她，除了廚房煮弄每天午市及晚市的菜餚；更需親自開車到不同批發地收貨。去年錦田鄧族十年一會酬恩建醮，適逢TVB 82台，筆者出任地膽帶路揾食的「美食新聞頻道」採訪亞豬媽的節目出街，萬千香港及海外市民乘坐屯馬綫，到達錦上路站，循B出口前往水頭村一圈的「打醮」中心，觀賞獲得健力士榮譽「世上最大竹紮棚架建築物」，途中必經亞豬媽，那上下再多食肆都滿足不了龐大且餓壞了肚子的群眾；忙得三魂唔見咗七魄的小為，既興奮亦詐嗲，向顧客們語似投訴：「今朝大清早未停過手，煮吃到如今，十五個鐘，還未有空小過便⋯⋯」

　　小為的廚藝手勢的確不同凡響，私房菜的菜式尤其膾炙人口，相約朋友前往品嘗，無人不讚！同學/死黨K小姐，尤其鍾愛「黃皮甜酸豬手」，一晚飯後，豬手被為食鬼們吃得光光；冇問題，將黃皮豬手汁打包跟小為笑說：足夠伴飯吃三餐！小為最自豪她獨創的焗窰雞，筆者喜麻辣，最愛「麻香窰雞」，當然不少朋友選擇原味；就算雞種，她都精選清遠走地雞。相信最受歡迎，除了她家鄉韶關炒米粉；膏蟹蒸肉餅，台山膏蟹，新鮮豬肉；就算她用了既寬且重大盤碟蒸好上桌，人人默然低頭不語傾情咀嚼，未幾吃光光，這度名菜簡直「亞豬媽之光」！

　　每天辛勞十多小時，無阻小為一眼關七；同是癌症過來人，每次來吃私房菜，只要找到靚水魚煲湯，定會備好讓我「補一補」。春節之前年糕、蘿蔔糕……發售是其次，最重要還是贈送予友好。端午節雖然還有一段時間，用上兩隻完美鴨蛋黃及鹹肉包紮的鹹肉糭，準備就緒，讓為食鬼們好好品嘗佳節名物。

鄧達智

最Hit
星島申訴王 | 網上晒老公送Hermès 被指假袋嬲爆反擊 名牌店主：市價300萬 「配貨」才買到
星島申訴王 | 網上晒老公送Hermès 被指假袋嬲爆反擊 名牌店主：市價300萬 「配貨」才買到
申訴熱話
12小時前
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
旅遊
2026-05-06 18:12 HKT
因葵離世丨因葵生前曾患情緒病 2023年指周永恆被內地妻家暴 二人因病相知相惜成創作夥伴
因葵離世丨因葵生前曾患情緒病 2023年指周永恆被內地妻家暴 二人因病相知相惜成創作夥伴
影視圈
8小時前
公屋首派險中伏！全靠房署主任一句點醒 港女三派終獲市區高層靚盤 網民：好過中兩億｜Juicy叮
公屋首派險中伏 全靠房署主任一句點醒 港女三派終獲市區高層靚盤 網民：好過中兩億｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
太極御用填詞人因葵逝世終年60歲 兄弟悼念：喺天堂同Gary夾住band先 曾為《紅色跑車》等作詞
太極御用填詞人因葵逝世終年60歲 兄弟悼念：喺天堂同Gary夾住band先 曾為《紅色跑車》等作詞
影視圈
9小時前
蒙特梭利國際學校傳幼童性侵案 警方立案調查 校方：暫無證據佐證
蒙特梭利國際學校傳幼童性侵案 警方立案調查 校方：暫無證據佐證
教育新聞
13小時前
初級大人必學！香蕉買返屋企唔好直接食？坊間實測趕走果蠅 靠呢個「平價神物」
食用安全
20小時前
六合彩｜頭獎一注獨中贏1300萬 即睇50期最旺號碼！
六合彩｜頭獎1300萬攪珠結果出爐 頭二獎無人中 三獎107.2注中 每注派$4.5萬
社會
16小時前
富豪3000萬Full Pay誤買半山極凶宅 難用「經紀隱瞞」為由踢契 大律師教3招自保
富豪3000萬Full Pay誤買半山極凶宅 難用「經紀隱瞞」為由踢契 大律師教3招自保
樓市動向
2026-05-07 06:00 HKT
《寒戰1994》神還原90年代啟德機場 網民揭真身原來係沙田舊商場 大改造後獲讚：神級美術
《寒戰1994》神還原90年代啟德機場 網民揭真身原來係沙田舊商場 大改造後獲讚：神級美術
影視圈
19小時前
更多文章
鄧達智 - 九百九十九 | 智智樂GO
　　收到中移動4月份帳單，總數$999⋯⋯九百九十九。 　　選用方便的一卡兩地用途，中移動兩地通的服務真好，好幾年相安無事；朋友們入內地或出國都喜歡用略平的Sim Card；在下寧用中移動MyLink的Roaming服務，免卻旅途上換卡麻煩。 　　過去出門前買好三天，一星期或兩星期，分開大中華區、日韓、東南亞⋯⋯而中東、歐洲、北美洲等等套餐，可用數據清楚列明，超出用量即限速，直至限期屆
2026-04-24 02:00 HKT
智智樂GO