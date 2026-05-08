林靖風 - 嘉年華、聖母號與瑪利歐 | 優雅以後

《罪惡嘉年華》的主角對兒子莫蘭度說：「想起一個人，那個人就與我們同在。」這是一個關於回憶的荒誕寫實故事，在巴西軍政府獨裁的年代下，兇殺案就如嘉年華一般熱鬧。在其中運用了各種象徵元素如烈日下的屍體、鯊魚內的斷肢、被改建為醫院的電影院和生死註冊處，來訴說每一個「難民」都需要經歷的荒誕日常。



《末日聖母號》透過外星人與人類的接觸及拯救地球的故事，呈現了一段超越語言與物種的友誼誕生過程。當格雷斯博士得知自己有機會平安返回地球時，他擁抱了波光星人洛奇；對方不解這個動作而回應說：「怎知道擁抱幾時完？」或許每個人心中都在期待一個永恆的擁抱，只是沒有人願意說出口而已。



《超級瑪利歐銀河大電影》承襲了瑪利歐兄弟系列一貫「拯救人質」的歷險元素，並以更為華麗的畫面呈現。片中重現多個來自《超級瑪利歐 奧德賽》的場景，如沙漠、金字塔、恐龍森林與宇宙世界；加入耀西一同冒險，讓劇情添上可愛氣息，同時亦藏有皮克敏的彩蛋，營造出近於《任天堂明星大亂鬥》的熱鬧氣氛。被變成嬰兒的路易吉說：「我腦中所有可怕的想法都消失了。」整部電影貫徹任天堂一貫的刺激與趣味元素，並在畫面與音樂上延續遊戲的獨特視角。



林靖風