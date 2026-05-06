Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩 - 過節 | 好好過日子

好好過日子
好好過日子
李純恩
35分鐘前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　五月一日，朋友來電問我在哪裏，我說在家裏。「五．一」叫勞動節，是給平時勞動的人過的節，那最好就是安安穩穩不勞動。有句話叫作「勞動最光榮」，這是那些想你勞動而又生怕你不勞動的人想出來的口號，實際上勞動和光榮扯不上關係，人之所以要勞動，不過是生活需要。所以對於勞動者來說，可以放假不勞動，最快樂。

　　「五一勞動節」當作如是觀，我「勞動節」安生在家待着，便是這個意思。

　　當然，節日在家待着也是為了圖個清靜，尤其是像「五．一」這種所謂的黃金周，滿街遊客拖兒帶女拖篋拉箱擠來擠去，我們還是把地方騰出來讓給他們去熱鬧好了。我老婆總說人多的地方不要去，我怕人多，更怕老婆，所以就聽話在家待着。

　　在家待着很舒服，尤其是這個黃金周期間下起了大雨，又是雷暴警告又是黃雨警告，待在家裏更加安樂。這種天氣看戲最好，便在Netflix 裏面找戲看，一口氣追了兩齣日本短劇。一齣是《地獄占星師》，講一個女人傳奇一生。一齣是《九條的大罪》，漫畫改編的電視劇集，講一個專為黑幫打官司的律師如何在法律和人性之間走鋼絲。日本戲講邏輯，人性刻劃細微而真實，所以好看。一天追一齣，兩天便如此過去。

　　春天雨水多，窗外山頭上時時雲霧繚繞，景色也一時一變。春天鳥雀特別活躍，紅耳鵯、八哥、紅嘴藍鵲、繡眼相思等每天都到窗外三棵大石栗樹上報到鳴唱，尤其是大雨剛歇的時候更加熱鬧，一根樹枝上同時會停上兩三種鳥。麻雀更是多得數不過來，大雀帶着黃口小雀到處覓食，在眼前跳來飛去，活潑極了。一會雨又下了，遠處還有閃電。鳥都回窩了。我也窩在家裏，特別安逸。

李純恩

最Hit
四川瑪琉岩瀑布風景區鞦韆斷纜，女子直墮懸崖。
00:14
瑪琉岩瀑布｜女子玩懸崖鞦韆意外墜亡 出發前狂喊安全繩「沒綁緊」
即時中國
5小時前
2.28億六合彩中獎號碼離奇吻合「姜濤生日CODE」 港妻買中狂呼「大癲」 網民拜服：係神蹟｜Juicy叮
2.28億六合彩中獎號碼離奇吻合「姜濤生日CODE」 港妻買中狂呼「大癲」 網民拜服：係神蹟｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
惠康超市只限一天全場88折！滿額即享 糧油/日用品/零食 1產品額外85折
惠康超市只限一天全場88折！滿額即享 糧油/日用品/零食 1產品額外85折
飲食
9小時前
房協公屋2026｜公屋輪候者留意SMS！ 甲類出租屋邨正開放申請（附入息限額／資格／屋邨資料）
房協公屋2026｜公屋輪候者留意SMS！ 甲類出租屋邨正開放申請（附入息限額／資格／屋邨資料）
生活百科
15小時前
汪明荃、羅家英潮着Gucci情侶裝睇騷  汪阿姐步履蹣跚表情呆滯需攙扶  家英哥勁精神對比強烈
汪明荃、羅家英潮着Gucci情侶裝睇騷  汪阿姐步履蹣跚表情呆滯需攙扶  家英哥勁精神對比強烈
影視圈
10小時前
世界桌球錦標賽︱慈父多年陪愛兒吳宜澤一步一腳印 賣自住樓赴英訓練居無窗地下室
世界桌球錦標賽︱慈父多年陪愛兒吳宜澤一步一腳印 賣自住樓赴英訓練居無窗地下室
即時中國
15小時前
五一遊港內地旅客回鄉呻「香港回來啥都變好吃了」 小紅書網友點出飲食業3大死症
五一遊港內地旅客回鄉呻「香港回來啥都變好吃了」 小紅書網友點出飲食業3大死症
飲食
10小時前
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
生活百科
15小時前
飛驒山脈2港男被困｜日媒指兩人均被救起 22歲居日男惜已死亡
01:06
飛驒山脈2港男被困｜22歲居日男死亡 30歲男清醒獲救 料往上高地途中遇險
突發
8小時前
六合彩︱第五代攪珠機完成首次任務 頭獎800萬即刻入嚟對冧巴！
六合彩︱第五代攪珠機完成首次任務 頭獎800萬即刻入嚟對冧巴！
社會
5小時前
更多文章
李純恩 - 現代咒語 | 好好過日子
　　加拿大創造了一個關於性別的縮寫，長長一串，一共由十六個字母加數字和符號組成：MMIWG2SLGBTQQIA+。 　　這一組被網民譏笑說好像Wi-Fi密碼的字元，代表了人類性別在加拿大的「多元化」，其中MMIWG代表「失蹤及被謀殺原住民婦女與女孩」，2S代表「具男性和女性靈魂的人」，LGBTQ代表「常見的同性戀、雙性戀、跨性別者」、Q代表「性向疑惑者和探索者」、I代表「雙性人和間性人」、A
2026-05-04 02:00 HKT
好好過日子