李純恩 - 過節 | 好好過日子

五月一日，朋友來電問我在哪裏，我說在家裏。「五．一」叫勞動節，是給平時勞動的人過的節，那最好就是安安穩穩不勞動。有句話叫作「勞動最光榮」，這是那些想你勞動而又生怕你不勞動的人想出來的口號，實際上勞動和光榮扯不上關係，人之所以要勞動，不過是生活需要。所以對於勞動者來說，可以放假不勞動，最快樂。



「五一勞動節」當作如是觀，我「勞動節」安生在家待着，便是這個意思。



當然，節日在家待着也是為了圖個清靜，尤其是像「五．一」這種所謂的黃金周，滿街遊客拖兒帶女拖篋拉箱擠來擠去，我們還是把地方騰出來讓給他們去熱鬧好了。我老婆總說人多的地方不要去，我怕人多，更怕老婆，所以就聽話在家待着。



在家待着很舒服，尤其是這個黃金周期間下起了大雨，又是雷暴警告又是黃雨警告，待在家裏更加安樂。這種天氣看戲最好，便在Netflix 裏面找戲看，一口氣追了兩齣日本短劇。一齣是《地獄占星師》，講一個女人傳奇一生。一齣是《九條的大罪》，漫畫改編的電視劇集，講一個專為黑幫打官司的律師如何在法律和人性之間走鋼絲。日本戲講邏輯，人性刻劃細微而真實，所以好看。一天追一齣，兩天便如此過去。



春天雨水多，窗外山頭上時時雲霧繚繞，景色也一時一變。春天鳥雀特別活躍，紅耳鵯、八哥、紅嘴藍鵲、繡眼相思等每天都到窗外三棵大石栗樹上報到鳴唱，尤其是大雨剛歇的時候更加熱鬧，一根樹枝上同時會停上兩三種鳥。麻雀更是多得數不過來，大雀帶着黃口小雀到處覓食，在眼前跳來飛去，活潑極了。一會雨又下了，遠處還有閃電。鳥都回窩了。我也窩在家裏，特別安逸。



李純恩