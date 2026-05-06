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小董 - 無聲的母愛 | 輕鬆養生

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小董
33分鐘前
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生活 專欄
內容

　　二十八歲，本是人生最燦爛的年華，她卻猝不及防迎來乳癌的宣判，母女二人的世界瞬間墜入漆黑。

　　她的母親，一輩子在鄉下種田，從未踏進過課堂，一字不識，隻身帶着年輕女兒從內地移居香港，靠着做粗重活謀生，在這座繁華卻陌生的城市裏，連路都認不全，更別提懂半分醫學常識。女兒病倒的消息，像千斤重石壓在這位農婦心上，她慌得手足無措，眼淚往肚裏吞，卻連一句完整的安慰話都說不出，更不知該如何照顧患病的女兒，面對醫院的檢查單、醫生的囑咐，她只能怔怔地望着，滿眼都是無助與慌亂。她問小董：「這個病是否吃藥和打針便能夠好起來？我聽鄉下的人說這是不治之症，幸好我來了香港，應該可以治好吧！」她純真地以為「不治之症」是有貴賤之分的！

　　她不懂何為化療，不明白女兒為何打針後會嘔吐不止、頭髮大把掉落，不知該怎樣緩解女兒的疼痛與辛苦！可這位樸實的母親，從未想過退縮，每日天未亮就起身，熬着最溫補的湯水，小心翼翼捧到病床前；女兒疼得輾轉難眠，她不眠不休坐在床邊，她認為陪伴就等於一切。輕輕撫摸女兒的頭，用粗糙的手掌傳遞僅有的溫暖；怕女兒傷心，她從不在女兒面前落淚…這天，小董出診到她家去探望小妮子，屋苑樓下的看更姨姨見到我便使了一個眼色往垃圾房望去，我一步一步地走過去，開始聽見啜泣聲，她，獨自躲在垃圾房角落，捂著嘴、端坐在地上，她那傷心欲絕的面容、眼淚，不止令人鼻酸，我抱住她那一刻真的說不出半句話來，腦海中浮現了她辛苦耕田、然後興奮移居到港、過着幸福快樂的片段，都是夢境！真實世界是……她蹲在垃圾房為即將失去的女兒而痛哭。

　　沒有醫學知識、文化水平不高，不懂表達，不會處理繁雜的醫療事宜，是現實世界一直都在發生的事！我們醫者其實可以幫上忙，可惜，小董發現醫者的初心好像都被忙碌埋沒了！

　　母親，是地球上最溫暖窩心的動物，沒有驚天動地的言語，卻有着世間最厚重的母愛，每每在苦難裏綻出最溫柔的光，護着兒女走過艱難的日子。小董祝天下媽媽，在母親節都健康、快樂、幸福！

學貫中西的大愛中醫師博士
小董

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2026-04-29 02:00 HKT
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