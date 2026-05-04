Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李丞責 - 不因劫數受苦 | 李丞責博士玄學信箱

李丞責博士玄學信箱
李丞責博士玄學信箱
李丞責
14小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　這一期接續上期，談談生死、無常與劫數能否避免。

　　許多人以為花錢找人「化劫」便能高枕無憂，誤信坊間聲稱能「斬神煞」、「除衰星」之法，最終破財卻未能消災。若此法真的可行，那世上的有錢人應該都活得像神仙般沒有一點煩惱，但現實中他們往往比一般人經歷更多的大起大落，各式各樣的劫數還是會發生在他們身上。

　　劫數可理解為負面能量。根據能量守恆，能量是無法被毀滅的，就算真有某些非人間的力量能暫時干預，也只能影響發生的方式或時間，但能量最終還是會回到該經歷劫數之人身上。就算強大如佛陀，也無法替所有人消災解難，因此才留下了佛法，引導眾生自救與解脫。人必須靠正念去修正自己的心與惡習，他朝真正學懂了、覺悟了，就能看破生死，不再因劫數而受苦。

　　上期提到算命預知吉凶的意義在於「提醒」。人在平穩的日子裏容易迷糊，以為安定能長久，計劃無數美好未來，卻忘了活在當下。很多子女對父母不耐煩，父母對子女亦常動怒，其實命盤中的父母宮能窺見雙親健康，也能看出自己晚年有否子女相伴。父母與子女並非理所當然會一直在身邊，彼此相處更應理解對方的性格與內心。尤其子女的成長，若能透過命盤了解其性格傾向、是否容易抑鬱或負面，以及五行屬性適合的發展方向，父母便能及早給予引導與教育。

　　至於令讀者感慨萬分的「世間無常」，很多人聽到總覺得悲觀，其實不然。無常的意思是好事能變壞，壞事也能變好。若沒有無常，壞的處境便永遠無法改善，人生將失去希望。正因為世事無常，今天的悲傷未必延續至明天，只要心懷善念，生命就能開出新的花朵。

　　 著名玄學家李丞責博士逢星期一為讀者解答風水玄學問題；歡迎電郵至[email protected]，標題請註明「頭條日報專欄讀者發問」，李丞責博士會抽籤回覆。
李丞責

最Hit
灣仔酒店女子墮樓亡 砸中女途人受傷
01:15
灣仔酒店美籍婦墮樓亡 砸中大堂女住客昏迷送院 玻璃碎另傷4人
突發
6小時前
服役16年 六合彩明換新攪珠機！網民崩潰：熱門號碼統計一夜歸零？專家學者揭更殘酷真相｜Juicy叮
服役16年 六合彩明換新攪珠機！網民崩潰：熱門號碼統計一夜歸零？專家學者揭更殘酷真相｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
循環扇難拆洗積10年塵！網民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰塵
循環扇難拆洗積10年塵！網民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰塵
食用安全
5小時前
星島獨家︱謝振中任新聞處處長 政府破天荒公開招聘 打破政務官執掌傳統 明日履新
01:18
星島獨家︱謝振中任新聞處處長 政府破天荒公開招聘 打破政務官執掌傳統 明日履新
政情
10小時前
25+英皇群星演唱會｜張敬軒患急性內耳迷路炎 確定取消演出 首場表演後嚴重不適
01:24
25+英皇群星演唱會｜張敬軒患急性內耳迷路炎 確定取消演出 首場表演後嚴重不適
影視圈
5小時前
北部都會區新公屋年內入伙 網民視察粉嶺鳳凰嶺邨日與夜 街坊：地點方便到暈｜Juicy叮facebook截圖（資料來源：Cheehow Billy Wong＠facebook影屋邨 Estates FotoEXPO）
北部都會區新公屋年內入伙 網民視察粉嶺鳳凰嶺邨日與夜 街坊：地點方便到暈｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
陳百祥夫婦豪宅宴客極盡奢華 別墅曝光外圍氣派不凡景致幽雅 叻哥飲到眼神迷濛不醉無歸
陳百祥夫婦豪宅宴客極盡奢華 別墅曝光外圍氣派不凡景致幽雅 叻哥飲到眼神迷濛不醉無歸
影視圈
19小時前
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-03 11:23 HKT
王菲前夫李亞鵬香港密會神秘女子？ 酒店親密牽手氣質女正面曝光 與二婚妻離婚僅半年
王菲前夫李亞鵬香港密會神秘女子？ 酒店親密牽手氣質女正面曝光 與二婚妻離婚僅半年
影視圈
3小時前
涉分手後公開親密照並勒索人夫260萬 情婦被裁6罪成 還押5.28判刑
涉分手後公開親密照並勒索人夫260萬 情婦被裁6罪成 還押5.28判刑
社會
5小時前
更多文章
李丞責 - 預知劫數 能否化解？ | 李丞責博士玄學信箱
問：這幾個月先後有幾位家人、朋友過身，突感世間無常，感歎萬分。有時會想，如果算命能提前知道劫數的話，是否就能避過？人的壽命是否出生時已註定？希望李博士能解答！ 　　以佛學角度來說，人的壽命是由個人業力而定，但在佛典記載中，亦有原本短命之人，因修福修善而得以延壽的例子。然而無論壽命長短，終究不可能永恆。宇宙間一切皆有成、住、壞、空的過程，人也必然經歷生、老、病、死。 　　因此，壽命不能單
2026-04-27 02:00 HKT
李丞責博士玄學信箱