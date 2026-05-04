李丞責 - 不因劫數受苦 | 李丞責博士玄學信箱
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內容
這一期接續上期，談談生死、無常與劫數能否避免。
許多人以為花錢找人「化劫」便能高枕無憂，誤信坊間聲稱能「斬神煞」、「除衰星」之法，最終破財卻未能消災。若此法真的可行，那世上的有錢人應該都活得像神仙般沒有一點煩惱，但現實中他們往往比一般人經歷更多的大起大落，各式各樣的劫數還是會發生在他們身上。
劫數可理解為負面能量。根據能量守恆，能量是無法被毀滅的，就算真有某些非人間的力量能暫時干預，也只能影響發生的方式或時間，但能量最終還是會回到該經歷劫數之人身上。就算強大如佛陀，也無法替所有人消災解難，因此才留下了佛法，引導眾生自救與解脫。人必須靠正念去修正自己的心與惡習，他朝真正學懂了、覺悟了，就能看破生死，不再因劫數而受苦。
上期提到算命預知吉凶的意義在於「提醒」。人在平穩的日子裏容易迷糊，以為安定能長久，計劃無數美好未來，卻忘了活在當下。很多子女對父母不耐煩，父母對子女亦常動怒，其實命盤中的父母宮能窺見雙親健康，也能看出自己晚年有否子女相伴。父母與子女並非理所當然會一直在身邊，彼此相處更應理解對方的性格與內心。尤其子女的成長，若能透過命盤了解其性格傾向、是否容易抑鬱或負面，以及五行屬性適合的發展方向，父母便能及早給予引導與教育。
至於令讀者感慨萬分的「世間無常」，很多人聽到總覺得悲觀，其實不然。無常的意思是好事能變壞，壞事也能變好。若沒有無常，壞的處境便永遠無法改善，人生將失去希望。正因為世事無常，今天的悲傷未必延續至明天，只要心懷善念，生命就能開出新的花朵。
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李丞責
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