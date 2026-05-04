林靜 - 讀書知理 | 紅棉樹下

「既是身臨絕境，退無可退，何不向前拼死一搏？」「荔枝使」李善德這句話，像一記耳光，打醒了每個在生活邊緣掙扎的普通人。



讀馬伯庸的《長安的荔枝》，最震撼的是它強烈的電影感。馬伯庸筆下的李善德，從查算路程、跌跌撞撞運送荔枝，到皇城下領受賞賜，一幕幕如在眼前。馬伯庸的文字鮮活凌厲，讓人身歷其境，彷彿親眼看見那匹疲憊的馬、那顆即將腐爛的荔枝，以及那個被命運推着走的小吏。



但這不僅僅是一個運送荔枝的故事。為了博貴妃一笑，傾盡國力、搜刮民脂－－馬伯庸以一個小人物千里送荔枝的荒唐任務，狠狠撕開朝廷權力無度與官場荒謬的真相。書中金句句句入骨：「流程，是弱者才要遵循的規矩」、「千古艱難唯做事，一事功成萬頭禿」。這些話不是漂亮話，卻直擊人心，因為它們道破了職場的冷酷與生存的艱難。



更難得的是，馬伯庸對平民歷史的深切關注。他研究古時平民家書、磚匠在磗塊背上的刻字，往往藏着大時代最真實的人心。他讓我們看見，歷史不止是帝王將相的功業，更是無數像李善德這樣的小人物，在絕望中拚搏、在荒謬中求存的痕跡。



讀完這本書，記住的不是荔枝有多甜，而是那句話：「世上沒有絕望的處境，只有對處境絕望的人。」在權力與命運的夾縫中，至少我們還能選擇，向前拚死一搏。



大道理之外，馬伯庸也從歷史中發掘趣事，書中後記說：「最後說個好玩的事。林嗣環在《荔枝話》中提到過在福建有個風俗：『荔熟時，賃慣手登採，恐其恣啖，與之約曰：『歌勿輟，輟則弗給值。』意思是說，為了防止摘果工人偷吃，僱主會要求他們一邊唱歌一邊摘。』」他就乾脆把這個風俗挪到書中的荔枝農上了。



林靜