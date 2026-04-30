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KellyChu - VR體驗未來車站 機械狗肩負巡邏任務 港鐵車務數據中心打造「智慧鐵路」 | Executive日記

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KellyChu
32分鐘前
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生活 專欄
內容

各行各業投入創新科技大潮流，提升營運嘅效率，港鐵公司亦唔例外，喺火炭辦公大樓設立咗車務數據中心，推動同事應用創新科技，打造「智慧鐵路」。Kelly昨天去參觀呢個中心，設計好有未來感，設有沉浸式小室，讓港鐵人員透過VR（虛擬實境）設施，恍如置身未來落成嘅新車站，做好施工同審批嘅工作。小妹仲見到港鐵嘅機械狗，原來佢將會負責巡邏嘅任務。

　　港鐵車務數據中心係港鐵鼓勵創科構想，推動研究、開發以及應用創新科技方案嘅基地，不時會召集員工在此處開會。港鐵公司主席金澤培博士帶傳媒參觀，佢話港鐵喺推動「智慧鐵路」方面工作已建立一定基礎，公司不同業務每個環節都以可靠、安全、以人為本嘅方式推進科技應用。未來6個新鐵路項目將連接北都、屯門及大嶼山新社區，港鐵將投入資源開發以人工智能、物聯網和大數據為基礎之科技及平台，提升項目進度、質量控制及乘客體驗設計等。

　　走入中心設置嘅沉浸式VR體驗房間，Kelly睇到未來古洞站竣工後嘅全貌，該站結合咗古洞歷史人文特色及自然風光，車站設計亦與站外公共空間融合，提供乘車與享受休憩用地之間嘅無縫連接，站內設有天窗及挑高天篷，通風採光一流，環境舒適。呢個房間原來係畀工程人員想像未來新站嘅樣貌，以預視車站設計、掌握項目進度及監工等，能有效確保工程如計劃般落實。港鐵亦養咗隻機械狗，未來佢會協助巡邏工作，透過電子眼可以實時了解港鐵站內嘅情況。

KellyChu
 

港鐵的機械狗。
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