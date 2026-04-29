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麥華章 - 斷食6天為健康 | 玫瑰人生

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麥華章
4小時前
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生活 專欄
內容

　　今年復活節，過得饒有意義，皆因參加了一個辟穀課程，在專業指導下斷食6天。在這期間，我只喝水，完全不進食，效果是身材keep fit了，體重減輕4公斤，精神煥發了，還幫助身體排毒與改善健康。這趟一起並肩辟穀有近20位同學，當中還有剛從外國風塵僕僕回來留港數天的港姐張瑪莉，她也百忙中抽空來參加辟穀兩天。

　　辟穀並非簡單的停食，須在專業指導下安全進行，期間需勤練氣功與服氣，才能得最佳效果，不但可瘦身美顏，還產生意想不到的強身健體與治療疾病的成效。完成6天課程後，師兄弟姐妹們的分享不少頗有啟發性，例如，年約30歲金融從業員方小姐講述辟穀如何改善腦腫瘤病情的經歷：她於2020年確診腦內有6cm惡性腫瘤，經手術切除，但兩年後復發，腦部再現陰影並有腦積水，其父親介紹她習練氣功，兩個月後進行辟穀，辟穀期間腦積水不斷從鼻孔流出，之後去醫院進行腦掃描，醫生驚訝地告訴她，腦內陰影不見了，這3年來她一直勤練功，每年辟穀一次，令她重上健康之道，腦腫瘤沒再復發。

　　我們所習練的名為太極五行功，教授此功的中心叫World Institute of Self Healing，簡稱WISH，由世界醫學氣功學會副主席彭趙翊心於27年前所創辦，專門教授通過練功、採氣（見圖）與強化念力，激發人體內與生俱來的3種潛能：自癒力、免疫力和再生力，從而達到防病及治病效果，迄今習此功的學員已逾萬，我便是其一。習此功20年來，我親眼目睹不少師兄弟姊妹，包括患上頑疾、心血管病、糖尿、痛風、脂肪肝、濕疹、紅斑狼瘡、嚴重失眠、抑鬱症、哮喘、眼疾等病患者，習練此功後，病情得到不同程度的改善。

　　WISH每月舉辦一次免費講座，介紹此功與辟穀，大家若想查詢講座詳情，或想了解更多練此功而得益的病例，可到其網站瀏覽：www.wishasiapacific.hk。

麥華章

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