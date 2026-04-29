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張諾 - 從的士司機到當代樂聖 | 任意行

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張諾
4小時前
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生活 專欄
內容

　　多年前的一個夜晚，我坐在觀眾席上，親歷了歌劇《沙灘上的愛因斯坦》的香港首演。那是我與菲力普．格拉斯（Philip Glass）音樂的初次相遇，也是對「音樂」二字的徹底顛覆。

　　舞台上沒有傳統的歌劇唱腔，沒有連貫的敍事，只有數字、唱名與不斷重複卻又微妙變奏的樂句。起初是困惑，繼而是不解，然而當那層層遞進的節奏如潮水般淹沒聽覺，我竟不由自主地深陷其中，彷彿被一種原始的、近乎冥想的能量攫住了靈魂。那晚之後，我明白了：極簡，原來可以如此豐饒。

　　格拉斯的人生，本身就是一曲極簡卻跌宕的變奏。在成為改寫當代音樂面貌的巨人之前，他白晝握着的方向盤，晚上才握起筆桿－－紐約街頭的的士司機，與音樂廳裏的先鋒創作者，兩種身份在同一個軀體裏並存、交織，終於開出一條無人可以複製的成名路。

　　下月中大合唱團將於香港大會堂帶領我們回到這位大師的起點。音樂會上半場選自《沙灘上的愛因斯坦》的五段「膝劇」（Knee Plays），以數字與唱名剝離敘事，回歸聲音的本質；下半場則是實驗之作《和聲的另一種面貌》第四部－－長達一小時的連續演唱，純粹以節奏推動，人聲如浪，一波一波衝擊感官的邊界。這不僅是對歌者體能與意志的極限挑戰，更是一場聆聽者的心靈洗禮。

　　在音樂總監朱振威、小提琴家周業瑋與一眾跨界藝術家的演繹下，格拉斯那被貼上「簡約」標籤的音樂，將綻放出更為深邃的人性溫度。這是難得的機緣，讓愛樂人打開心扉，徹底擁抱一種全新的現代人情懷。錯過了當年《沙灘上的愛因斯坦》的，這次請勿再失之交臂。

張諾

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