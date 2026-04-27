李丞責 - 預知劫數 能否化解？ | 李丞責博士玄學信箱
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問：這幾個月先後有幾位家人、朋友過身，突感世間無常，感歎萬分。有時會想，如果算命能提前知道劫數的話，是否就能避過？人的壽命是否出生時已註定？希望李博士能解答！
以佛學角度來說，人的壽命是由個人業力而定，但在佛典記載中，亦有原本短命之人，因修福修善而得以延壽的例子。然而無論壽命長短，終究不可能永恆。宇宙間一切皆有成、住、壞、空的過程，人也必然經歷生、老、病、死。
因此，壽命不能單純以「長」與「短」來論價值，而應該看人在有限的一生中，累積了多少善業，臨終時究竟是增加了執着，還是學會了放下。
算命的確能看出命中的劫數，劫亦有大小之分。有時即使避開外出的危險，劫數仍可能在家中發生。例如有人聽聞自己當月有血光之災，便不敢出門，結果在家中仍然因為洗澡滑倒而受傷。這說明劫數若是因業力而來，逃避未必能真正避免。
那麼，是否只能「知道」而不能「化解」呢？其實不然。在佛法中有「重報輕受」之說，意思是惡業的果報，透過懺悔與修善，有機會轉化為較輕的結果。例如原本該遇到車禍喪命的人，最後只因意外骨折住院數日；本應罹患癌症或重病的人，最後只以較為頻密的小病如感冒、腸胃炎、皮膚病等代替，雖說這些小病也足以令人苦不堪言，卻已大大減輕了原本該受之苦。
所以，算命後就算得知自己有劫數也不必過分恐懼，世上沒有一個凡人可一生順遂全無劫數，世間有好就必有壞，有福就必有禍。預知前程吉凶能提醒我們把握當下，多行善業，如此便有轉禍為福的機會。
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李丞責
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