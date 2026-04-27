嘉洛 - 《補鑊巨星》努力面對過去才能拯救未來 | 嘉洛的光影世界

Apple TV年初高調介紹2026年度重磅登場13部原創影集與5部原創電影，打頭陣的正是奇洛李維斯與金美倫戴雅絲主演的《補鑊巨星》（Outcome），影片是兩人自30年前《不羈的感覺》後再度合作，可是串流上映後卻劣評如潮，矛頭直指向編導祖納希爾，指他大大浪費了一眾名演員，更重要是他兼演光頭公關危機律師，銀幕上嘩眾取寵，極不討好。



在電影中，奇洛演的維夫霍克，6歲已成為荷里活受歡迎童星，成年後兩度獲奧斯卡獎項，跟太早成名者一樣，他一度沉淪毒海，戒毒5年後重生，變得非常重視名聲，但內心陰暗一面仍然存在。一天從律師口中，得悉自己因為一條神秘影片而被敲詐勒索，他因為不想被公審決意面對心魔，展開補鑊之旅，決定找出過去對他不滿的人，向這些人道歉，並試圖找出勒索他的人是誰。



《補鑊巨星》被視為一部反思過去10年「取消文化」的作品。「取消文化」是一種抵制行為，常見某知名人物因為說了或做了一些令人反感或不能接受的言論/行為，就被各種輿論抵制，其工作機會、商業代言、企業贊助，甚至其網絡影響力「全被取消」。故此維夫一出事，協助他的公關危機團隊成員分別負責性別、非裔種族主義及亞裔種族主義公關危機等，分工之精細令人咋舌。



維夫補鑊之旅包括：母親、童星時期的經理人、前女友等，過程中要努力面對自己過去，才能拯救自己未來。特別是導演馬田史高西斯客串演出他童星年代的經理人，曾經為對方付出一切，卻被這位忘恩負義者拋棄了的悲哀，兩人在餐廳的那場戲堪稱經典。故《補鑊巨星》並非一無可取！



嘉洛