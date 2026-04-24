胡慧沖 - 泰國真正「攞命」威脅 | 筆泰沖動

最近中文網媒與社交平台異常熱鬧，不少標題驚嚇的文章直指泰國出現「致命病毒」，搞到人心惶惶。誠然，衞生部數據顯示「類鼻疽」等病菌個案有所上升，但大家必須理性釐清：這類病菌主要存在於泥土與積水，對於一般只在市區逛街、行商場的旅遊人士來說，感染機會極低。



然而，泰國今年真正「攞命」的威脅，媒體報道的篇幅卻遠遠跟不上實況，那就是極端恐怖的高溫。



這種熱，並非流汗濕透那麼簡單。我有一位住在東北省府（Isan）的朋友，平時靠務農維生。他告訴我，他居住的鄉村在短短兩個月內已有五人喪生，死者全都是正值壯年的中年人士，原因無他，全是在烈日之下堅持工作，最終誘發急性中暑猝死。現在當地人為了保命，每日上午十時至下午四時，迫不得已一定要躲在室內開冷氣休息，否則隨時會踏入鬼門關。



目前的熱浪，比潑水節期間更為驚人。如果你還打算在正午時分挑戰長途戶外行程，那簡直是與生命對賭。最令人擔心的是，最熱的天氣恐怕還未算「最炎」，之後的日子可能更加酷熱。



在此誠懇建議：近期赴泰，請務必將「室內活動」列為首選。冷氣房不再是奢侈品，而是避難所。千萬別低估今年東南亞的極端熱浪，出外旅遊是為了看風景，不是為了搏命。重視天氣警報，適時躲回室內，才是今年泰國旅遊的真正保命符，否則客死異鄉就真的不值得了。



胡慧沖