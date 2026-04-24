Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

胡慧沖 - 泰國真正「攞命」威脅 | 筆泰沖動

筆泰沖動
筆泰沖動
胡慧沖
5小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　最近中文網媒與社交平台異常熱鬧，不少標題驚嚇的文章直指泰國出現「致命病毒」，搞到人心惶惶。誠然，衞生部數據顯示「類鼻疽」等病菌個案有所上升，但大家必須理性釐清：這類病菌主要存在於泥土與積水，對於一般只在市區逛街、行商場的旅遊人士來說，感染機會極低。

　　然而，泰國今年真正「攞命」的威脅，媒體報道的篇幅卻遠遠跟不上實況，那就是極端恐怖的高溫。

　　這種熱，並非流汗濕透那麼簡單。我有一位住在東北省府（Isan）的朋友，平時靠務農維生。他告訴我，他居住的鄉村在短短兩個月內已有五人喪生，死者全都是正值壯年的中年人士，原因無他，全是在烈日之下堅持工作，最終誘發急性中暑猝死。現在當地人為了保命，每日上午十時至下午四時，迫不得已一定要躲在室內開冷氣休息，否則隨時會踏入鬼門關。

　　目前的熱浪，比潑水節期間更為驚人。如果你還打算在正午時分挑戰長途戶外行程，那簡直是與生命對賭。最令人擔心的是，最熱的天氣恐怕還未算「最炎」，之後的日子可能更加酷熱。

　　在此誠懇建議：近期赴泰，請務必將「室內活動」列為首選。冷氣房不再是奢侈品，而是避難所。千萬別低估今年東南亞的極端熱浪，出外旅遊是為了看風景，不是為了搏命。重視天氣警報，適時躲回室內，才是今年泰國旅遊的真正保命符，否則客死異鄉就真的不值得了。

胡慧沖

最Hit
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
影視圈
14小時前
佳宝超市8折優惠！4月一連七日 蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨/飲品啤酒激減
佳宝超市8折優惠！4月一連七日 蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨/飲品啤酒激減
飲食
14小時前
天水圍酒樓推長者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因嘆「唔會再嚟喇」 網民：仲衰過以前大排檔
天水圍酒樓推長者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因嘆「唔會再嚟喇」 網民：仲衰過以前大排檔
生活百科
14小時前
長沙灣救護車捱撞翻側 釀3傷包括兩救護員 私家車司機涉酒駕被捕
突發
7小時前
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
生活百科
15小時前
開業不足3年！百佳超市香港仔分店結業 街坊嘆購物不便：基本配套冇晒
開業不足3年！百佳超市香港仔分店結業 街坊嘆購物不便：基本配套冇晒
生活百科
14小時前
第44期六合彩今晚（4月23日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達2,000萬元。資料圖片
六合彩︱頭獎2000萬攪珠結果出爐 即刻入嚟對號碼！
社會
9小時前
馬會主席廖長江（右二）及其太太（左一）獲「賽馬會社區七人欖球計劃」受惠者致謝。
馬會以欖球連繫社區
社會資訊
2026-04-22 18:00 HKT
施明設靈｜李家鼎李泳豪離場直奔酒店 拒出席明天解穢酒 李泳漢避答禁弟婦Agnes入靈堂風波
03:05
施明設靈｜李家鼎李泳豪離場直奔酒店 拒出席明天解穢酒 李泳漢避答禁弟婦Agnes入靈堂風波
影視圈
2026-04-22 21:25 HKT
傅聲38歲女兒近況曝光 靠實力闖國際樂壇 甄家平似足靚媽甄妮 身世之謎曾成焦點
傅聲38歲女兒近況曝光 靠實力闖國際樂壇 甄家平似足靚媽甄妮 身世之謎曾成焦點
影視圈
11小時前
更多文章
胡慧沖 - 是隆路20萬人的啟示 | 筆泰沖動
　　隨着曼谷街頭的水槍聲漸漸平息，今年的泰國潑水節正式告一段落。回看今年的盛況，實在不得不佩服泰國這份「Amazing」的生命力。在最高峰的一天，單是曼谷市內的是隆路（Silom），據統計就有超過二十萬人參與。二十萬人是一個甚麼概念？是隆路並非一個省份，僅僅是市中心區區幾條街道，其聚集的人口竟然已經超越了泰國某些省府，甚至是一些地區的總人口。這種摩肩接踵、寸步難行的畫面，確實令人詫異。 　　
2026-04-17 02:00 HKT
筆泰沖動