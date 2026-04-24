KellyChu - 全港設有約300個共讀點 全城響應「香港全民閱讀日」 | Executive日記

由2024年起，政府將每年4月23日定為「香港全民閱讀日」，推廣閱讀風氣，鼓勵市民沉浸在閱讀嘅喜悅之中。為響應「香港全民閱讀日」，香港公共圖書館與不同持份者合作，於今年4月20日至26日舉辦「香港悅讀周」，其中焦點活動之一為昨日舉行嘅「共讀半小時」。



今年，全港一共設有約300個「共讀半小時」共讀點，包括多間公共圖書館、指定康文場地、社區圖書館、高等教育院校、中小學及部分區議員辦事處等。而在東九文化中心更舉辦了「童趣共讀嘉年華」，設有互動工作坊，並邀請藝人潘芳芳、兒童繪本作家艾美仔和陳家儀分享閱讀心得，與市民一同體驗閱讀樂趣。



而喺香港中央圖書館嘅「共讀半小時」活動，邀請咗王者匡「Harry哥哥」以布偶表演與學生分享閱讀如何成為他和家人之間嘅心靈橋樑，啟發他思考和塑造他的人生。



KellyChu