Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

王佩兒 - 守住能源安全底線 | 侃侃兒談

侃侃兒談
侃侃兒談
王佩兒
5小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　今年的「全民國家安全教育日」，特區政府和社會各界舉辦了不同類型的教育宣傳活動，非常有意義。從去年開始，我獲委任為「國家安全教育地區導師」，更有機會深入了解國家安全的重要意義。

　　近月中東戰火延燒，全球能源供應幾乎「斷鏈」，則令我切身體會到，煤氣公司在保障能源安全方面所擔當的重要角色。能源安全，正正是國家安全的重要組成部分。

　　近日，我和同事特別接受多個電視電台和雜誌的邀請，包括彭博新聞社、TVB明珠台、《亞洲周刊》等，安排煤氣公司常務董事黃維義先生上節目接受專訪，向市民講解本港能源供應的現狀，以及能源安全背後的故事……

　　原來，我們身處香港，可以保持燃氣供應基本穩定，可追溯到2006年，當時煤氣公司與澳洲的天然氣供應商簽訂了一份長達25年的合同，並且採用「照付不議」（take or pay contract）機制。也就是說，我們承諾購買約定數量的天然氣，供應商則保證以2006年鎖定的價格穩定供應。換言之，合同期內無論天然氣如何漲價，都不會對我們的原料價格有太大影響，而且運輸航線遠離中東，相對安全。

　　如今回看，這一舉措極具前瞻戰略眼光，亦正因如此，20年過去，我們已累計為全港用戶節省了200億港元的燃料開支。

　　然而，在涉及能源安全、國家安全的範疇裏，永遠沒有「一勞永逸」之說，更不可能因為「長約在手」就高枕無憂。這也正是為甚麼煤氣公司近年來大力發展綠色燃料和能源科技的原因之所在。

　　從五年前開始，煤氣公司就已經布局可再生能源業務，利用內地工業廠房屋頂有大量閒置空間這一獨特條件鋪設太陽能光伏，為40萬工商業客戶提供綠色電力，同時也成為推動國家「3060」雙碳目標的一支堅實力量。

　　此外，我們還大力推動涵蓋海陸空的綠色燃料，例如在香港從管道燃氣中抽取成分佔比約50%的氫氣開發氫能發電，把「地溝油」變成可以飛上天的可持續航空燃料，用農林廢棄物和舊輪胎煉製出符合國際海運減排要求的綠色甲醇，目標正是為了將未來能源的科技和主動權掌握在自己手中。

　　今年是國家「十五五」規劃的開局之年，香港北部都會區的發展藍圖亦已鋪開，為企業帶來新的發展機遇。煤氣公司會繼續努力，不斷加大投入，探索新的能源科技和綠色替代方案，守護好香港和國家的能源安全底線！

香港中華煤氣有限公司
企業事務及政府關係總監暨延伸業務總監
王佩兒

最Hit
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
影視圈
14小時前
佳宝超市8折優惠！4月一連七日 蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨/飲品啤酒激減
佳宝超市8折優惠！4月一連七日 蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨/飲品啤酒激減
飲食
14小時前
天水圍酒樓推長者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因嘆「唔會再嚟喇」 網民：仲衰過以前大排檔
天水圍酒樓推長者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因嘆「唔會再嚟喇」 網民：仲衰過以前大排檔
生活百科
14小時前
長沙灣救護車捱撞翻側 釀3傷包括兩救護員 私家車司機涉酒駕被捕
突發
7小時前
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
生活百科
15小時前
開業不足3年！百佳超市香港仔分店結業 街坊嘆購物不便：基本配套冇晒
開業不足3年！百佳超市香港仔分店結業 街坊嘆購物不便：基本配套冇晒
生活百科
14小時前
第44期六合彩今晚（4月23日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達2,000萬元。資料圖片
六合彩︱頭獎2000萬攪珠結果出爐 即刻入嚟對號碼！
社會
9小時前
馬會主席廖長江（右二）及其太太（左一）獲「賽馬會社區七人欖球計劃」受惠者致謝。
馬會以欖球連繫社區
社會資訊
2026-04-22 18:00 HKT
施明設靈｜李家鼎李泳豪離場直奔酒店 拒出席明天解穢酒 李泳漢避答禁弟婦Agnes入靈堂風波
03:05
施明設靈｜李家鼎李泳豪離場直奔酒店 拒出席明天解穢酒 李泳漢避答禁弟婦Agnes入靈堂風波
影視圈
2026-04-22 21:25 HKT
傅聲38歲女兒近況曝光 靠實力闖國際樂壇 甄家平似足靚媽甄妮 身世之謎曾成焦點
傅聲38歲女兒近況曝光 靠實力闖國際樂壇 甄家平似足靚媽甄妮 身世之謎曾成焦點
影視圈
11小時前
更多文章
王佩兒 - 「綾羅綢緞」 | 侃侃兒談
　　這個月，和身邊一班「女神」們歡度了屬於我們的節日。 　　3月8日當天，以前婦女事務委員會（WOC）委員身份，參加了特區政府和WOC舉辦的「國際婦女節酒會」，特首席間一番致辭，以「綾羅綢緞」形容香港女性多姿多采的特質，令人耳目一新，值得摘錄分享： 　　「綾，紋理清晰，經緯分明，象徵婦女以條理分明的思維，在家庭與職場之間從容兼顧，駕馭不同角色；羅，輕柔通透，疏朗包容，象徵以廣闊包容的氣
2026-03-27 02:00 HKT
侃侃兒談