王佩兒 - 守住能源安全底線 | 侃侃兒談

今年的「全民國家安全教育日」，特區政府和社會各界舉辦了不同類型的教育宣傳活動，非常有意義。從去年開始，我獲委任為「國家安全教育地區導師」，更有機會深入了解國家安全的重要意義。



近月中東戰火延燒，全球能源供應幾乎「斷鏈」，則令我切身體會到，煤氣公司在保障能源安全方面所擔當的重要角色。能源安全，正正是國家安全的重要組成部分。



近日，我和同事特別接受多個電視電台和雜誌的邀請，包括彭博新聞社、TVB明珠台、《亞洲周刊》等，安排煤氣公司常務董事黃維義先生上節目接受專訪，向市民講解本港能源供應的現狀，以及能源安全背後的故事……



原來，我們身處香港，可以保持燃氣供應基本穩定，可追溯到2006年，當時煤氣公司與澳洲的天然氣供應商簽訂了一份長達25年的合同，並且採用「照付不議」（take or pay contract）機制。也就是說，我們承諾購買約定數量的天然氣，供應商則保證以2006年鎖定的價格穩定供應。換言之，合同期內無論天然氣如何漲價，都不會對我們的原料價格有太大影響，而且運輸航線遠離中東，相對安全。



如今回看，這一舉措極具前瞻戰略眼光，亦正因如此，20年過去，我們已累計為全港用戶節省了200億港元的燃料開支。



然而，在涉及能源安全、國家安全的範疇裏，永遠沒有「一勞永逸」之說，更不可能因為「長約在手」就高枕無憂。這也正是為甚麼煤氣公司近年來大力發展綠色燃料和能源科技的原因之所在。



從五年前開始，煤氣公司就已經布局可再生能源業務，利用內地工業廠房屋頂有大量閒置空間這一獨特條件鋪設太陽能光伏，為40萬工商業客戶提供綠色電力，同時也成為推動國家「3060」雙碳目標的一支堅實力量。



此外，我們還大力推動涵蓋海陸空的綠色燃料，例如在香港從管道燃氣中抽取成分佔比約50%的氫氣開發氫能發電，把「地溝油」變成可以飛上天的可持續航空燃料，用農林廢棄物和舊輪胎煉製出符合國際海運減排要求的綠色甲醇，目標正是為了將未來能源的科技和主動權掌握在自己手中。



今年是國家「十五五」規劃的開局之年，香港北部都會區的發展藍圖亦已鋪開，為企業帶來新的發展機遇。煤氣公司會繼續努力，不斷加大投入，探索新的能源科技和綠色替代方案，守護好香港和國家的能源安全底線！



香港中華煤氣有限公司

企業事務及政府關係總監暨延伸業務總監

王佩兒