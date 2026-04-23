潘雄威 - 牙髓壞了 牙腳還能繼續生長？ | 乳齒童時
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牙腳其實在牙齒長出來之前，並沒有完成發育，仍是在「未成熟」的狀態，換句話說，牙腳還會繼續生長、牙腳尖逐步變窄，這段過程通常會持續大約三年，讓牙齒日後更加穩固。
在這幾年，有時因為蛀牙或創傷，牙髓可能會壞死，牙腳停止生長，結果帶來兩大問題：
一、牙腳短小，牙齒整體發育未完成，牙腳結構薄弱，容易斷裂；
二、治療困難，牙髓比正常寬闊、進行牙髓治療時藥性物料會流出牙腳尖外的牙槽骨，很難達到理想的效果。
懷死的牙齒會感染細菌，可能擴散至附近的面部組織，一定要處理。可以有兩個方法：一、讓牙腳「繼續生長」；二、先停止感染、後封住牙腳尖。
以我過去多年在兒童牙科診所工作的經驗，最常見有關於這類問題的急症，就是受感染的梁氏小臼齒，有些甚至已經接受了預防性的治療。其次是曾經創傷的門牙，特別是上排門牙。
若你或你的小朋友口裏有梁氏小臼齒，或是曾受過外傷的門牙，就要特別留意，定期作檢查。
雖然這些發育不全的牙齒始終壽命會比正常的短，又會容易斷裂，但都應該盡量保留，以發揮功能。但若小朋友牙齒擠迫需要箍牙，脫去已懷死的梁氏小臼齒，也是一舉兩得的好辦法。
潘雄威
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