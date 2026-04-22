李居明 - 新光未了情 六月西九再創高峰 | 李居明大師會客室

一年前的3月3日告別新光之後，我一直積極尋求延續新光粵劇的機會，親自拜訪西九文化區的負責人，懇請能讓新光戲寶繼續在香港上演，不是做一套戲，而是做六套戲。可惜2026年全年西九檔期早已爆滿，有幸得西九負責人厚愛，成功撥出今年6月份的檔期，令「新光當代戲劇節」的願望能夠實現，而餘下三套戲將會在下半年於沙田大會堂公演。



還有好消息是，這三套粵劇首日的賣票情況非常熱烈，更創下新光12年來首日票房最高紀錄，足以證明觀眾對於粵劇的熱情，也是對於新光粵劇戲寶的肯定和支持，非常感恩。



日前，戲劇節三大戲寶的主要演員與新聞界朋友見面。坐在我身邊的有龍貫天、蓋鳴暉、陳鴻進等大老倌，也有藍天佑、鄭雅琪、梁心怡等年輕一代粵劇新秀，由七十年代一直活躍於舞台，至今屹立不倒的紅伶，到現在嶄露頭角的新秀，橫跨香港粵劇界幾十年的粵劇從業員，是代表香港粵劇的傳承，意義非凡。



我在新光十二年中，成功走出兩條粵劇路線，其一是傳統粵劇，其二是近代史粵劇。近代史粵劇是突破傳統粵劇多取材自才子佳人或神話傳說的框架，直接以近代真實政治人物為主角，後來又發展成「追上新聞最前線」的時事粵劇，又有跨界名人參與演出，成功吸引了老中青的觀眾，甚至吸引內地同胞組團來看這些在內地看不到的題材。特別是《粵劇特朗普》，香港人幾乎無人不曉，至今已寫到5.0版本，每一次演出都有令人驚喜的新橋段。雖然劇本荒誕且穿着時裝，但我堅持保留粵劇傳統的「唱做念打」，邀請香港粵劇界最頂尖名伶、拍和和武師等，是一次不容錯過的戲劇盛會。六月誠邀您來西九一起見證新光文化的延續！



香港著名風水術數名師。近年因承租新光戲院及撰寫兼製作新派粵劇為人注目。八年間已上演了三十多套原創作品。過去兩年開始拍攝玄學紀錄片。

李居明