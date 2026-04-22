Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李居明 - 新光未了情 六月西九再創高峰 | 李居明大師會客室

李居明大師會客室
李居明大師會客室
李居明
2小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　一年前的3月3日告別新光之後，我一直積極尋求延續新光粵劇的機會，親自拜訪西九文化區的負責人，懇請能讓新光戲寶繼續在香港上演，不是做一套戲，而是做六套戲。可惜2026年全年西九檔期早已爆滿，有幸得西九負責人厚愛，成功撥出今年6月份的檔期，令「新光當代戲劇節」的願望能夠實現，而餘下三套戲將會在下半年於沙田大會堂公演。

　　還有好消息是，這三套粵劇首日的賣票情況非常熱烈，更創下新光12年來首日票房最高紀錄，足以證明觀眾對於粵劇的熱情，也是對於新光粵劇戲寶的肯定和支持，非常感恩。

　　日前，戲劇節三大戲寶的主要演員與新聞界朋友見面。坐在我身邊的有龍貫天、蓋鳴暉、陳鴻進等大老倌，也有藍天佑、鄭雅琪、梁心怡等年輕一代粵劇新秀，由七十年代一直活躍於舞台，至今屹立不倒的紅伶，到現在嶄露頭角的新秀，橫跨香港粵劇界幾十年的粵劇從業員，是代表香港粵劇的傳承，意義非凡。

　　我在新光十二年中，成功走出兩條粵劇路線，其一是傳統粵劇，其二是近代史粵劇。近代史粵劇是突破傳統粵劇多取材自才子佳人或神話傳說的框架，直接以近代真實政治人物為主角，後來又發展成「追上新聞最前線」的時事粵劇，又有跨界名人參與演出，成功吸引了老中青的觀眾，甚至吸引內地同胞組團來看這些在內地看不到的題材。特別是《粵劇特朗普》，香港人幾乎無人不曉，至今已寫到5.0版本，每一次演出都有令人驚喜的新橋段。雖然劇本荒誕且穿着時裝，但我堅持保留粵劇傳統的「唱做念打」，邀請香港粵劇界最頂尖名伶、拍和和武師等，是一次不容錯過的戲劇盛會。六月誠邀您來西九一起見證新光文化的延續！

　　香港著名風水術數名師。近年因承租新光戲院及撰寫兼製作新派粵劇為人注目。八年間已上演了三十多套原創作品。過去兩年開始拍攝玄學紀錄片。
李居明

最Hit
李家鼎哭了！心痛揭家醜月付最少5萬養李泳漢一家 炮轟大新抱搞是搞非：肚裏三把刀
01:34
李家鼎哭了！心痛揭家醜月付最少5萬養李泳漢一家 炮轟大新抱搞是搞非：肚裏三把刀
影視圈
9小時前
流水蝦燒烤場全線結業！推5小時任食海鮮救市失敗 熟客不捨：唔知可以再喺邊到食到......
流水蝦燒烤場全線結業！推5小時任食海鮮救市失敗 熟客不捨：唔知可以再喺邊到食到......
飲食
12小時前
伊朗局勢｜特朗普：美軍向伊朗貨船開火並扣押 據報伊朗拒絕參與第二輪談判｜持續更新
01:42
伊朗局勢｜特朗普宣布延長對伊朗停火 期間繼續封鎖伊朗港口｜持續更新
即時國際
37分鐘前
施明設靈丨李家鼎不滿李泳漢家屬花圈拒落弟婦名字 按耐悲憤只求喪禮安然進行：唔會去解穢酒
01:34
施明設靈丨李家鼎不滿李泳漢家屬花圈拒落弟婦名字 按耐悲憤只求喪禮安然進行：唔會去解穢酒
影視圈
10小時前
港人深圳配名牌眼鏡甩Logo「預告」找晦氣 店家隔空「開條件」 網民：算了吧｜Juicy叮
港人深圳配名牌眼鏡甩Logo「預告」找晦氣 店家隔空「開條件」 網民：算了吧｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
00後港女月供$4000深圳置業！力數內地買樓3大好處 網民激讚打開新思路：好識計劃
00後港女月供$4000深圳置業！力數內地買樓3大好處 網民激讚打開新思路：好識計劃
生活百科
9小時前
老人家獲派公屋冇錢裝修 獲獨居長者「神人級」獻計解救 幾百蚊竟能搞掂？｜Juicy叮
老人家獲派公屋冇錢裝修 獲獨居長者「神人級」獻計解救 幾百蚊竟能搞掂？｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
鄭欣宜為《歌手2026》熱身？ 休養後變面尖尖身形激瘦 一個小細節驚揭健康狀況
鄭欣宜為《歌手2026》熱身？ 休養後變面尖尖身形激瘦 一個小細節驚揭健康狀況
影視圈
7小時前
滙豐散戶出席股東會 稱最緊要派息 盼總部搬回香港
滙豐散戶出席股東會 稱最緊要派息 盼總部搬回香港 「今年禮物勝去年」
股市
13小時前
2.28億元金多寶︱5.2攪珠 慶祝六合彩50周年 頭獎彩金破紀錄
2.28億元金多寶︱5.2攪珠 慶祝六合彩50周年 頭獎彩金破紀錄
社會
12小時前
更多文章
李居明 - 春雨過後有彩虹 見到彩虹要許願 | 李居明大師會客室
　　最近你見到彩虹了嗎？代表你行運了！根據中國農民曆今天4月15日是「清明三候，虹始見」。意思是清明過後，彩虹開始出現在雨後的天空。古人認為彩虹是「陰陽交泰」的象徵，看見彩虹便是好運的象徵！巧合的是，近日新光黃埔正上映《彩虹少年》，這段時間果然「彩虹」最當令！ 　　不說不知，彩虹有一句「彩虹真言」，人人都懂卻容易遺忘，那就是：「紅、橙、黃、綠、青、藍、紫」。大家看見彩虹時，記得先大聲唸出這句
2026-04-15 02:00 HKT
李居明大師會客室