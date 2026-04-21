KellyChu - 由算力比併發展至人性理解 AI企業高薪聘新聞系哲學系等學生 | Executive日記
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AI發展潮流裏，處處是機遇，文科生亦可以喺就業市場逆襲！Meta、Google、Microsoft等國際科企巨頭，雖然一邊利用AI代替人力，裁減大批程式員；但同時，最近卻用近30萬美元（約235萬港元）年薪，搶聘新聞、哲學、文學系畢業生，因為AI行業正從「算力比併」，發展到比「價值觀、表達能力以及對人性的理解」。
其實AI公司Anthropic負責安全嘅聯合創始人，亦係英國文學專業出身；最近Anthropic更專門請哲學博士做「駐場哲學家」，每日只做一件事，就是幫AI寫「憲法」，定義AI嘅行為準則，例如乜嘢可以做、乜嘢唔可以做；甚麼是對、甚麼是錯等。
內地網絡安全供應商360集團創始人周鴻禕亦喺網絡分享，科技圈現時已不流行自己寫代碼，而係清楚表達需求，等AI代寫，意味編程嘅本質，已轉為「表達清楚」，未來係要比誰「更會表達，更懂人、更能把複雜問題講明白」。
另外，AI公司招募文科生嘅職位佔比，已從5%大升到30%，但預料9成純文科生，照樣攞唔到高薪職位，因只會寫文章嘅文科生一樣會被取代。所以，Kelly就建議，如果同學仔偏理科，就要多讀人文、練習表達；如果偏文科，就要學識用AI。
KellyChu
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