Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 由算力比併發展至人性理解 AI企業高薪聘新聞系哲學系等學生 | Executive日記

Executive日記
Executive日記
KellyChu
10小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

AI發展潮流裏，處處是機遇，文科生亦可以喺就業市場逆襲！Meta、Google、Microsoft等國際科企巨頭，雖然一邊利用AI代替人力，裁減大批程式員；但同時，最近卻用近30萬美元（約235萬港元）年薪，搶聘新聞、哲學、文學系畢業生，因為AI行業正從「算力比併」，發展到比「價值觀、表達能力以及對人性的理解」。

　　其實AI公司Anthropic負責安全嘅聯合創始人，亦係英國文學專業出身；最近Anthropic更專門請哲學博士做「駐場哲學家」，每日只做一件事，就是幫AI寫「憲法」，定義AI嘅行為準則，例如乜嘢可以做、乜嘢唔可以做；甚麼是對、甚麼是錯等。

　　內地網絡安全供應商360集團創始人周鴻禕亦喺網絡分享，科技圈現時已不流行自己寫代碼，而係清楚表達需求，等AI代寫，意味編程嘅本質，已轉為「表達清楚」，未來係要比誰「更會表達，更懂人、更能把複雜問題講明白」。

　　另外，AI公司招募文科生嘅職位佔比，已從5%大升到30%，但預料9成純文科生，照樣攞唔到高薪職位，因只會寫文章嘅文科生一樣會被取代。所以，Kelly就建議，如果同學仔偏理科，就要多讀人文、練習表達；如果偏文科，就要學識用AI。

KellyChu

最Hit
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
影視圈
2026-04-20 09:00 HKT
麥當勞隱藏點餐技巧！1方法慳$8.5買豬柳漢堡餐 網民：2026仲有人唔知？
麥當勞隱藏點餐技巧！1方法慳$8.5買豬柳漢堡餐 網民：2026仲有人唔知？
飲食
22小時前
$1換購盒裝特大雞蛋！百佳超市推6大優惠 慶祝「佳蛋仔」生日
$1換購盒裝特大雞蛋！百佳超市推6大優惠 慶祝「佳蛋仔」生日
飲食
17小時前
前女警自爆雲南潑水節執勤遭水槍射私處，還被潑過熱水。
00:34
雲南潑水節︱前女警自爆執勤遭水槍射私處 還被潑過熱水｜有片
即時中國
2026-04-20 10:00 HKT
83歲黃一飛激罕返港舉步維艱 神秘中年女子手拖手全程攙扶 肚腩如鼓飽受病痛困擾
83歲黃一飛激罕返港舉步維艱  神秘中年女子手拖手全程攙扶  肚腩如鼓飽受病痛困擾
影視圈
3小時前
地產中介放售公屋盤稱「全新靚裝修連電器」 惟屋內1設計遭網民群嘲：法證先「風」？
地產中介放售公屋盤稱「全新靚裝修連電器」 惟屋內1設計遭網民群嘲：法證先「風」？
生活百科
21小時前
警員到場調查。蔡楚輝攝
00:43
4分鐘2宗奪命車禍│油塘港鐵站對開內地女捱貨車撞 頭髮被扯甩掛倒後鏡 送院不治
突發
2小時前
趙雅芝慘遭推撞向前仆畫面曝光 保安怒極反擊場面失控 遭狂迷緊盯生命屢受威脅
趙雅芝慘遭推撞向前仆畫面曝光 保安怒極反擊場面失控 遭狂迷緊盯生命屢受威脅
影視圈
2026-04-20 10:00 HKT
金像獎2026丨資深DJ陳永業讀錯江𤒹生名字 自辯屬「少少沙石」遭狂轟 30字道歉平息風波
金像獎2026丨資深DJ陳永業讀錯江𤒹生名字 自辯屬「少少沙石」遭狂轟 30字道歉平息風波
影視圈
14小時前
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
飲食
2026-04-19 10:00 HKT
更多文章
KellyChu - 便攜式監測水質抗生素平台 渠務署聯中學生奪國際發明獎 | Executive日記
　　中學生人才輩出，渠務署早前同保良局何蔭棠中學及仁愛堂田家炳中學嘅學生合作，研發出1個便攜式三模組生物感測平台「睿敏析」（Remedix）。佢哋成功製作箱型實驗室，方便用家攜帶，可快速檢測水中嘅四環素類抗生素殘留，加強追蹤抗生素污染，以免環境中的細菌產生抗藥性。研究項目更加喺全球規模最大的發明展覽之一嘅「第51屆日內瓦國際發明展」榮獲銅獎，揚威海外。 　　麻雀雖小，五臟俱全。裝置擁有生物感
10小時前
Executive日記