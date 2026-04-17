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郭志仁 - 邊個係Cherry？ | 九宮格

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郭志仁
36分鐘前
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生活 專欄
內容

　　以下是上星期，一對情侶的真實對話。

　　男朋友：「尋晚我去呢間小店食飯，有個廚師曾經喺米芝蓮法國餐廳做過，所以啲菜式都幾特別同創新。（打開電話相簿）呢個甜品就係扮魚子醬，其實係黑芝麻西米配燉蛋，甜品個名叫『門徒』。」

　　女朋友：「幾得意喎……」忽然，她留意到相片頂部有個英文名Cherry，於是問：「邊個係Cherry？」

　　男朋友：「咩Cherry呀？」語氣略帶心虛。

　　女朋友：「你望吓張相，上面寫住Cherry。」

　　男朋友秒速回帶，當晚的確有跟女生調情，但記憶中並非叫Cherry。電光火石，終於解開謎團，滿臉鎮定回答：「Cherry，即係櫻桃街呀，尋晚嗰間餐廳喺櫻桃街Cherry Street。」男友成功化解危機。

　　那道甜品「門徒」，當晚朋友都好奇問：「同《聖經》有關？」餐廳負責人笑着解釋：「唔係唔係，係同劉德華主演嘅電影《門徒》有關。」有看過的人會心一笑。

　　電影《門徒》其中有一幕，劉德華飾演的毒販與家人到泰國一間高級餐廳用餐。先來一支1982年Petrus紅酒，再點魚子醬。侍應拿出磅秤準備按重量計價，劉德華神情不悅，大聲呼喝餐廳經理：「你呢度咁少夠邊個食啊？一人一罐！攞走個磅佢。」只要在影片搜尋平台輸入「門徒魚子醬」，就會找到相關片段。

　　當晚，小店負責人也預備一人一罐「魚子醬」甜品。

　　「看看我的心，似是醉了櫻桃，人如熟了櫻桃。」陳百強－－《戀愛預告》

郭志仁

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2026-04-10 02:00 HKT
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