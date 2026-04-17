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林靖風 - 乒乓、高達與犯罪 | 優雅以後

優雅以後
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林靖風
35分鐘前
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生活 專欄
內容

　　《Marty Supreme：癲造之才》是一部演繹了自信與自負的鬧劇，完美地釐清了年少氣盛的定義，以自身的自信，只顧着自己的利益來達到所追求的一切。整個故事都處於混沌的狀態，不幸的事情接踵而來；在還沒有解決危機之前，另一個危機已經出現。「我的人生正在崩潰，但我會想辦法解決。」以自信生活的馬提，並沒有任何真正能停下來的時刻。

　　《犯罪101》以冷靜與衝動之間的對比，講述在人性被扭曲的社會制度下，人們如何在狹縫中委曲求全，完整呈現出一場「時勢所逼」的悲劇。故事除聚焦於劫案本身外，亦從感情與行事方式等多角度描寫主角詹姆士。正如從事保險業的莎朗所言：「因為在混亂中長大的人渴望規律。」詹姆士也只是希望能找到一個教他成為一個「人」的人。

　　《機動戰士高達 閃光之凱薩衛 瑟茜的魔女》延續了凱薩衛對琪琪的情感，並從個人欲望延伸至對人類命運的探討。動畫亦承續了《機動戰士高達》系列一貫的美學風格；不僅在機械設計上精確，亦在城市描寫及空中決鬥中展現出細膩的觀察力。電影中的主題曲《Sweet Child O’ Mine》亦襯托出凱薩衛對琪琪的情感，讓整個故事最終回歸至個體意念的延續。

林靖風

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2026-04-10 02:00 HKT
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