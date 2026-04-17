胡慧沖 - 是隆路20萬人的啟示 | 筆泰沖動

隨着曼谷街頭的水槍聲漸漸平息，今年的泰國潑水節正式告一段落。回看今年的盛況，實在不得不佩服泰國這份「Amazing」的生命力。在最高峰的一天，單是曼谷市內的是隆路（Silom），據統計就有超過二十萬人參與。二十萬人是一個甚麼概念？是隆路並非一個省份，僅僅是市中心區區幾條街道，其聚集的人口竟然已經超越了泰國某些省府，甚至是一些地區的總人口。這種摩肩接踵、寸步難行的畫面，確實令人詫異。



更令人感到不可思議的是，泰國多年來舉辦如此大規模的潑水節，在秩序管理上竟有一種奇妙的韌性。在如此高密度的人群中，最擔心的莫過於突發事件引發的人踩人意外。誠如坊間戲言，別說發生重大事故，即便是有人開一個響亮的玩笑或意外聲響，在極度擠擁下都極易引發恐慌性逃竄。然而幸好多年以來，這種大規模的人命傷亡意外鮮有發生，這份大幸背後的協調與運氣，同樣令人感到Amazing。



而在這場狂歡中，最讓人觸動的是泰國年輕人那份「最緊要好玩」的純粹。不少從外省來到曼谷參與盛事的青年，未必有預算尋找住宿或洗澡的地方，全身上下可能就只有一套衣服鞋襪。他們在街頭經歷着「濕完又乾、乾完又濕」的循環，即使沒有乾爽的衣物替換，依然能全程投入。盡興過後，或許就直接穿着這套濕透的衣服返回家鄉。對於體力與意志已不如前的我們來說，如今大多只能站在一旁「影咗當玩咗」。但親歷過是隆路那種萬頭攢動的場面，那份震撼感絕對是一生難忘，也再次印證了泰國旅遊業那種難以複製的魅力。



胡慧沖