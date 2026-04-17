Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

胡慧沖 - 是隆路20萬人的啟示 | 筆泰沖動

筆泰沖動
筆泰沖動
胡慧沖
37分鐘前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　隨着曼谷街頭的水槍聲漸漸平息，今年的泰國潑水節正式告一段落。回看今年的盛況，實在不得不佩服泰國這份「Amazing」的生命力。在最高峰的一天，單是曼谷市內的是隆路（Silom），據統計就有超過二十萬人參與。二十萬人是一個甚麼概念？是隆路並非一個省份，僅僅是市中心區區幾條街道，其聚集的人口竟然已經超越了泰國某些省府，甚至是一些地區的總人口。這種摩肩接踵、寸步難行的畫面，確實令人詫異。

　　更令人感到不可思議的是，泰國多年來舉辦如此大規模的潑水節，在秩序管理上竟有一種奇妙的韌性。在如此高密度的人群中，最擔心的莫過於突發事件引發的人踩人意外。誠如坊間戲言，別說發生重大事故，即便是有人開一個響亮的玩笑或意外聲響，在極度擠擁下都極易引發恐慌性逃竄。然而幸好多年以來，這種大規模的人命傷亡意外鮮有發生，這份大幸背後的協調與運氣，同樣令人感到Amazing。

　　而在這場狂歡中，最讓人觸動的是泰國年輕人那份「最緊要好玩」的純粹。不少從外省來到曼谷參與盛事的青年，未必有預算尋找住宿或洗澡的地方，全身上下可能就只有一套衣服鞋襪。他們在街頭經歷着「濕完又乾、乾完又濕」的循環，即使沒有乾爽的衣物替換，依然能全程投入。盡興過後，或許就直接穿着這套濕透的衣服返回家鄉。對於體力與意志已不如前的我們來說，如今大多只能站在一旁「影咗當玩咗」。但親歷過是隆路那種萬頭攢動的場面，那份震撼感絕對是一生難忘，也再次印證了泰國旅遊業那種難以複製的魅力。

胡慧沖

最Hit
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 一文看清申請資格/津貼範圍
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
生活百科
14小時前
港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋「留俾家人」 網民2原因勸三思：用喺第二度好過
港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋「留俾家人」 網民2原因勸三思：用喺第二度好過
生活百科
9小時前
無法付款？港男雙Sim咭內地Call車 惹出「世紀難題」 網民一語道破：答案超簡單！｜Juicy叮
無法付款？港男雙Sim咭內地Call車 惹出「世紀難題」 網民一語道破：答案超簡單！｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
創科資訊
19小時前
54歲黎姿激罕晒性感比堅尼照 豐滿上圍火辣曲線盡現 三孩之母身材零走樣
54歲黎姿激罕晒性感比堅尼照 豐滿上圍火辣曲線盡現 三孩之母身材零走樣
影視圈
5小時前
成都溫泉酒店全裸泡池驚現糞便，有消費者指控店方僅撈起未換水。
成都溫泉酒店全裸泡池現糞便 消費者控店方僅撈起未換水
即時中國
16小時前
公屋「音畜」鄰居滋擾10年終搬走！事主窮盡方法終靠「這樣」令惡鄰消失：冇諗過！｜Juicy叮
公屋「音畜」鄰居滋擾10年終搬走！事主窮盡方法終靠「這樣」令惡鄰消失：冇諗過！｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
視帝陳展鵬複式豪宅內部全公開 超高樓底配落地大窗空間感十足 改造舊魚池變植物區
視帝陳展鵬複式豪宅內部全公開 超高樓底配落地大窗空間感十足 改造舊魚池變植物區
影視圈
8小時前
六合彩︱頭獎$2500萬攪珠結果出爐 即刻入嚟對號碼！
社會
5小時前
河南景區「大象」表演驚現人腳 網民：騙我多年！
00:34
河南景區「大象」表演驚現人腳 網民：騙我多年！
即時中國
6小時前
更多文章
胡慧沖 - 泰國另類咖啡店 | 筆泰沖動
　　喺泰國有好多好得意嘅寵物咖啡店，包括貓咖啡店、狗咖啡店，之前亦都採訪過貓頭鷹咖啡店，裏面有好多寵物畀大家去觀賞甚至接觸。但最近竟然新出現一間螞蟻咖啡店，講緊嘅螞蟻並唔係由職員扮或者食物飲品入面有螞蟻成分，而係真真正正喺店舖入面有好多蟻竇。咩人會鍾意蟻呢？其實原來泰國有唔少人都鍾意研究蟻，而此店所養嘅並唔係一般螞蟻或者黃絲蟻，而係嚟自世界各地唔同品種嘅蟻，令人大開眼界！ 　　雖然蟻呢種昆蟲
2026-04-10 02:00 HKT
筆泰沖動