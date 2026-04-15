小董 - 重生勇士 | 輕鬆養生

復活節，跟大家分享一下幾位重生的勇士：



1. 唐先生，半年前因肺部有玻璃樣結節而找小董，幾個月依時服藥，他得到最佳效果，3月3日再做一個低劑量肺部掃描時，那可惡的ground glass opacity經已消失得無影無蹤！遠離了肺癌的威脅！大喜！



2. 寶寶，兩年前因乳癌跟小董結緣，本已經控制好的乳癌，因為她重回了不良習慣的生活方式，癌細胞又找上了她，這趟的復發跑上去腦裏了。去年12月她回來找我的時候，我看到了她絕望與驚恐的情況，我看過了那幅磁力共振，然後跟她說：「電療的副作用你未必能承受得到，它長在這個位置用中藥可能更奏效⋯⋯」謝謝你對我的100%信任，也感謝養和醫院羅醫生的誇獎！我們都希望把最優秀的醫術獻給病人！0.45cm縮少至0.2cm！小董還沒有擺手，希望未來的幾個月能把它消失！



3. 樂怡，患子宮內膜異位症數年，症狀完全影響生活，包括嚴重痛經、月經量極多、月經日子延長，每月30天的日子裏總有24天是在不適中生活，中藥吃下去足足3個月了，這天她面上掛着開心的笑容回來覆診，報告遞上：「子宮內膜移位面積縮小2.5cm……」！我們就是要這個效果！不良細胞被抑制下來了！實在不容易！歸功於古人流傳下來的中醫藥！當然，這幾個月來，樂怡每一次月經來潮的不適包括疼痛和量多都已經完全正常。她說：「我是感覺自己重生了！」



希望有更多病人能相信我們的中醫藥是真功夫的喲！



學貫中西的大愛中醫師博士

小董