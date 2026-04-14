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林靜 - 華富邨的天空 | 紅棉樹下

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林靜
2小時前
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生活 專欄
內容

　　在華富邨長大，我度過了那樣一個與海為鄰的童年。

　　華康樓的小騎樓，是我的瞭望台，南丫島像一頭伏在海上的巨獸，教我既好奇又敬畏。東博寮海峽從不是一片單調的水，漁船駛過的白浪尾巴，能把一個小學生釘在原地看半天；貨櫃輪像七彩Lego從海平線駛來，總引得人想像那些貨櫃裏裝着何方的寶藏。最驚心動魄的，是有一回，一艘巨型航空母艦赫然闖入視野，祖母嚇得驚叫，那一刻，我才隱約觸碰到上一代親歷戰禍的創傷烙印。

　　遷出華富邨多年，那片海峽的日落卻從未淡出記憶。每當暮色襲來，藍色千變萬化，再轉成夕陽的橙紅，小小年紀不懂酒，但整個人沉醉於天地華麗的謝幕，滿懷感恩。

　　風雨來時，瀑布灣平日不起眼的水流會化成萬馬奔騰的大白布簾，有一兩次，甚至親眼見過水龍捲在海面上移動，那漏斗般的巨影，比遇上UFO更稀罕。

　　也真是稀罕，華富邨的天空，從前就有個關於UFO的都市傳說。

　　最近去看了一齣延宕八年終於公映的電影《再見UFO》，才發現我與華富邨的往事，竟與銀幕上的故事暗暗呼應。這部電影正是以1985年華富邨UFO目擊事件為起點，講述三個屋邨少年陳子健、何家謙與林可兒，目睹天空那團光芒之後，各自走上三條截然不同的人生路，在時代巨輪的翻滾下，一步一步告別童年的幻想與天真。

　　看戲時，我想起了祖母的尖叫。她害怕的不是航空母艦，而是戰爭在記憶深處烙下的那道疤痕。這齣電影不也如此嗎？它講的不只是UFO，而是成長就是一次次幻想破滅，人如何在現實中漸漸遺忘了仰望星空的勇氣。

　　有人說這戲是一部寫給香港人的時代記憶，我覺得它更像一封寫給自己童年和這座城市的情書。從前那個住在華康樓的小孩，此刻坐在戲院裏，看着銀幕上的UFO若隱若現，這刻才明白那是每個人心中不肯向現實屈服的自己。

林靜

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2026-04-11 02:00 HKT
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