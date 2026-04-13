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Cally - Tattoo貓帶你遊名店倉 展開「環球尋味之旅」 | 商界講呢啲

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Cally
7小時前
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生活 專欄
內容

　　由即日起至5月10日，東薈城名店倉破格聯乘本地人氣紋身師Tattoo on Friday，攜手推出「嚐遊滋味」美食企劃，佢其筆下嘅慵懶Tattoo貓會穿上各國服飾並打扮成各地美食，帶大家展開一趟驚喜滿載嘅「環球尋味之旅」！場內近30間餐飲商戶限時推出買一送一、指定餐飲低至半價等優惠等禮遇，俾大家一次過嚐盡環球滋味！

　　商場同時亦準備咗連串豐富獎賞嚟回饋CLUB CG會員，喺指定餐飲商戶以電子貨幣單一消費滿港幣250元，將收據登記上載到TAIKOO+流動應用程式或東薈城名店倉微信小程序，即可參與「饗樂過三關」，有機會贏取超過港幣230元嘅滋味禮遇！

　　活動期間逢周末及公眾假期係「CG Dollar雙倍兌換日」， 會員可以用「250分=2 CG Dollars」嘅雙倍兌換率，換領MCL東薈城戲院電影禮券及指定餐飲電子現金券；喺指定星期五，於場內指定餐飲商戶額外單一電子消費滿港幣100元或以上，亦可以額外獲得1小時免費泊車優惠，免費泊8小時！

查詢：2109 2933

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