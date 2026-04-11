Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

譚紀豪 - 詩酒趁年華 | 無名指

無名指
無名指
譚紀豪
7小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　上周末難得有連續5天假期，外遊者眾，我則反向操作留港消費。其實我上月也看了看機票酒店，除了每周浮動的燃油附加費，還有各地被假期拉高的住宿費，都貴得離譜。這幾天不但有復活節和清明節，台灣更有兒童節假期，三分二個地球都有長周末。

　　節日成堆，卻沒幾人知道這期間還有個寒食節，就在冬至後第105天，一般都是清明前一日。兩個節日挨得近，習俗亦互相影響，有人甚至覺得清明是由寒食演變出來的。

　　民間傳說，寒食節是為了紀念春秋時期的名臣介子推，他曾隨晉國公子重耳流亡，更有「割股奉君」的救命之恩，重耳後來返國即位，成為春秋五霸之一的晉文公，介子推則功成身退歸隱山林，晉文公派人請他出山卻找不到人，有人竟放火燒山想逼他出來，卻因此燒死了介子推。晉文公為紀念他，頒令這天禁火，是謂寒食節。這故事歷代還加添了各種感人細節，如介子推給晉文公留言「勤政清明復清明」，勉強將寒食與清明扯上關係，但這些都沒有根據。

　　寒食節較可信的起源，來自仲春改火制度，即更換火種。古時取火不易，用火必留火種，但人們相信火有壽命，每年疾病最多的春季宜熄滅舊火，再生新火。某些朝代更把改火搞成國事，由天子賜新火；火種未至，百姓唯有吃冷食，所以寒食節其實是新舊火交替的節點。

　　比起君臣之間的倫理故事，改火制度更顯浪漫。取得新火，好像得到了新生，難怪蘇軾會寫道：「且將新火試新茶，詩酒趁年華。」

IG︰@tamkeiho

資深唱片人兼樂迷
譚紀豪

最Hit
李家鼎家事令楊思琦言論再受關注？曾爆李家關係惡劣：係咁樣打豪仔 網民為思琦妹平反
李家鼎家事令楊思琦言論再受關注？曾爆李家關係惡劣：係咁樣打豪仔 網民為思琦妹平反
影視圈
16小時前
長者生活津貼資產避雷方法 賺醫療費減免外 更享牙科電器隱藏福利
長者生活津貼資產避雷方法 賺醫療費減免外 更享牙科電器隱藏福利
投資理財
3小時前
新皇崗口岸擬設7條專營巴士線 來往葵芳、啟德、屯門等地 「一地兩檢」安排下舊皇巴將停運
新皇崗口岸擬設7條專營巴士線 來往葵芳、啟德、屯門等地 「一地兩檢」安排下舊皇巴將停運
生活百科
20小時前
東張西望丨直擊港婦街頭戰內地出軌夫大打出手 老公不滿妻拒行房：你唔睬我，我緊係去搵啦
東張西望丨直擊港婦街頭戰內地出軌夫大打出手 老公不滿妻拒行房：你唔睬我，我緊係去搵啦
影視圈
12小時前
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
生活百科
2026-04-09 15:32 HKT
高中阿Sir搞副業賣濕廁紙 年賺近3000萬 與學生分享創業心得 成最強商業教材
高中阿Sir搞副業賣濕廁紙 年賺近3000萬 與學生分享創業心得 成最強商業教材
商業創科
3小時前
黎志偉攝
青馬大橋車禍1死3傷 私家車爆胎遭貨車猛撼 八旬老婦昏迷送院亡 
突發
24分鐘前
全紅嬋網暴案，創建微信群男子遭行拘。
全紅嬋網暴案｜廣州警方：創建微信群男子遭行拘
即時中國
12小時前
12年租樓族擲逾千萬圓上車夢 由美容學徒變女創業家 「渴望回家有真正放鬆空間」
12年租樓族擲逾千萬圓上車夢 由美容學徒變女創業家 「渴望回家有真正放鬆空間」
樓市動向
2026-04-10 06:00 HKT
圖：外長王毅去年在天津與巴基斯坦副總理兼外長達爾會面。（外交部網頁圖片）
伊朗局勢｜傳中國保證伊朗官員談判不遭暗殺 成美伊停火關鍵突破
即時國際
6小時前
更多文章
譚紀豪 - 君幸食 | 無名指
　　走進香港文物探知館的「漢風泱泱」展覽，我忍不住直奔馬王堆古墓出土的「君幸食」漆食盤，走過幾個單元上百件文物，跨越兩千年，終於在展館最裏面的角落找到它。多年來我每次去長沙都無緣得見，至少兩次碰上湖南省博物館休館日，還有一次是閉館擴建，沒想到初遇竟在香港，儘管展出的只是30隻出土盤子中的一隻。 　　「君幸食」，類似法文bon appétit，字面上是「用餐愉快」，但把這句話拆開，「君」是敬稱
2026-03-28 02:00 HKT
無名指