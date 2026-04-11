譚紀豪 - 詩酒趁年華 | 無名指

上周末難得有連續5天假期，外遊者眾，我則反向操作留港消費。其實我上月也看了看機票酒店，除了每周浮動的燃油附加費，還有各地被假期拉高的住宿費，都貴得離譜。這幾天不但有復活節和清明節，台灣更有兒童節假期，三分二個地球都有長周末。



節日成堆，卻沒幾人知道這期間還有個寒食節，就在冬至後第105天，一般都是清明前一日。兩個節日挨得近，習俗亦互相影響，有人甚至覺得清明是由寒食演變出來的。



民間傳說，寒食節是為了紀念春秋時期的名臣介子推，他曾隨晉國公子重耳流亡，更有「割股奉君」的救命之恩，重耳後來返國即位，成為春秋五霸之一的晉文公，介子推則功成身退歸隱山林，晉文公派人請他出山卻找不到人，有人竟放火燒山想逼他出來，卻因此燒死了介子推。晉文公為紀念他，頒令這天禁火，是謂寒食節。這故事歷代還加添了各種感人細節，如介子推給晉文公留言「勤政清明復清明」，勉強將寒食與清明扯上關係，但這些都沒有根據。



寒食節較可信的起源，來自仲春改火制度，即更換火種。古時取火不易，用火必留火種，但人們相信火有壽命，每年疾病最多的春季宜熄滅舊火，再生新火。某些朝代更把改火搞成國事，由天子賜新火；火種未至，百姓唯有吃冷食，所以寒食節其實是新舊火交替的節點。



比起君臣之間的倫理故事，改火制度更顯浪漫。取得新火，好像得到了新生，難怪蘇軾會寫道：「且將新火試新茶，詩酒趁年華。」



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資深唱片人兼樂迷

譚紀豪