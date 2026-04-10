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胡慧沖 - 泰國另類咖啡店 | 筆泰沖動

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胡慧沖
11小時前
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生活 專欄
內容

　　喺泰國有好多好得意嘅寵物咖啡店，包括貓咖啡店、狗咖啡店，之前亦都採訪過貓頭鷹咖啡店，裏面有好多寵物畀大家去觀賞甚至接觸。但最近竟然新出現一間螞蟻咖啡店，講緊嘅螞蟻並唔係由職員扮或者食物飲品入面有螞蟻成分，而係真真正正喺店舖入面有好多蟻竇。咩人會鍾意蟻呢？其實原來泰國有唔少人都鍾意研究蟻，而此店所養嘅並唔係一般螞蟻或者黃絲蟻，而係嚟自世界各地唔同品種嘅蟻，令人大開眼界！

　　雖然蟻呢種昆蟲可能令大家聯想到污糟邋遢，但其實咖啡店地方非常乾淨整潔，內裏有超過三十個唔同品種嘅蟻，亦都可以觀察到蟻群日常點樣生活，事關店內設有好多畀蟻走動嘅透明長管，可以望住佢哋喺管內每日好忙碌咁行來行去搬樹葉，都幾有趣。除咗畀大家觀賞蟻之外，原來亦都有特別品種嘅蟻出售，一個蟻竇賣1萬多銖起，最貴嘅十幾廿萬都有，畀有興趣人士買返屋企繼續養。同一般寵物咖啡店唔同，店內嘅蟻都只供觀賞，唔可以接觸或者餵飼。喺泰國嚟講，如此主題嘅咖啡店應該都只此一間，尤其老闆對於蟻嘅認知非常豐富，每日都會同志同道合嘅客人傾談交流，等大家知道蟻係幾咁勤力同生命力強。正所謂「螻蟻尚且偷生」，當你人生有唔如意嘅時候都不妨來一趟，睇睇蟻都識得努力求存，更何況我哋人類呢。

胡慧沖
 

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