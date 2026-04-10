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項明生 - 愛蹲才會贏 | 非誠勿遊

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項明生
11小時前
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生活 專欄
內容

　　相隔40年，我今年正式重回我出生的內地，展開新的旅居生活，總有100樣的不習慣。

　　如果要數第一樣，肯定是「蹲在地上滑抖音」。

　　由香港出發無論是經羅湖或福田，過關都已是走走過場，越來越無痛無感，連身份證、回鄉證也不需要帶，香港這邊用手機E道，深圳那邊用人面辨識，幾秒就通過。

　　出關登上福田口岸站，四號線是由香港地鐵經營，無論是車廂月台還是燈箱設計，同香港一模一樣。最大的衝擊，就是進入深圳地鐵車廂的那一刻。

　　不必提爭先恐後不排隊上車搶座位高聲喧嘩的村姑大媽，無論是人潮洶湧，還是車廂空洞，總有幾個功夫高強的男女老幼，雙腳展張、臀部一坐、貼在腳踝、穩穩當當，自帶空氣櫈，蹲在車廂地上，旁若無人開始滑抖音，像是時刻提醒我，回到內地了。

　　這是我永遠無法入鄉隨俗的習慣，行李多重多累我都會站着。因為乘客多的高峰時間，踎在地上，豈不是頭部貼在他人屁股上？那股氣味以及親近程度，絕對要有無比堅強的意志力。乘客少的時間，更加沒有沒有理由蹲下，大把座位，為甚麼不直接坐在座位上呢？

　　百思不得其解，於是我求救萬能的AI大神。一句話：「亞洲蹲」是農耕生活的身體記憶，不是沒禮貌，只是文化和習慣不同。愛蹲才會贏的理由是農民習慣性地愛蹲不愛坐，因為蹲着吃飯快省時間，隨地休息，無論搭車、排隊、等車間隙，有地就能歇。最奇葩的理由是北方人比南方更愛蹲，是因為天冷，蹲着減少散熱、更暖和。最健康的解釋是「亞洲蹲」是深蹲，有效強化腿部與臀部肌肉、增強關節靈活性。所以如果有一天，你看到我蹲在車廂地上滑抖音，那就證明我真的融入大灣區生活了。

項明生

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