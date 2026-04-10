林靖風 - M+展覽「坂本龍一 | 觀音．聽時」 | 優雅以後
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在最近於M+展出的展覽「坂本龍一 | 觀音．聽時」期間，有些人佇立於場內，其他人則在長椅上坐下；而其中一位觀賞者把自己的背包放在椅子上，雙腿屈曲盤坐於地，閉上雙眼聆聽聲音的流動。曾經幻想，人們在瀕死時看見的人生走馬燈，會否就像某些微小的粒子一般，高速穿梭於每一段人生片段之中；所有想像層層堆疊，最後如舊式電視的關機畫面，把所有片段像帳篷般緩緩摺疊，只剩下一條帶有雜訊的白線－－在玻璃螢幕上反映出自己的模樣。
在聆聽音樂時，有些人會閉上眼睛集中精神，其他人則試圖尋找可以安放視線的地方。這件由坂本龍一與高谷史郎共同創作的裝置作品《async-immersion》，在畫面中逐漸扭曲空間：「這連串的影像與線條周而復始，沒有明確的開端、中段或結束，暗喻人生的節奏。」作品並不為觀者提供任何具體的故事敘述，而更像透過視覺，引導人們專注於音樂本身的律動與節奏。
展覽標題《觀音．聽時》彷彿傳遞着一種超越視覺的語言：人不一定需要戲劇化的起承轉合；音樂本身就能在靜止的空間裏，讓人幻想出屬於自己的故事。
林靖風
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