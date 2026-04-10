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郭志仁 - 偷運禮物回家 | 九宮格

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郭志仁
11小時前
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生活 專欄
內容

　　已婚F先生與情人共度周年紀念，情人準備了數份禮物。返家途中，F先生忐忑不安，擔心推門時太太正在大廳，他能否順利將禮物帶回家而不被發現？

　　上星期，建築界F先生與情人慶祝相識三周年，情人細心準備了一盒多款香氣的香水、一件來自首爾江南區的外套、一個名牌銀包。兩人相約灣仔酒店晚餐，餐廳主打互動式體驗：入場時客人先戴上廚師帽，餐桌與餐碟上投射着動畫，小廚師在農場採摘食材。小廚師摘下一朵蘑菇，拋到客人餐碟上，之後侍應會端上真實的菜式，視覺與味覺的融合叫兩人驚喜。

　　晚餐中，兩人討論如何處理三份禮物。情人知道F先生已有家庭，建議他先拿回公司暫放，但已是深夜十時，F先生決定鋌而走險，把禮物帶回家。晚餐後兩人在室外試香水，幾種香氣混雜在他身上，兩人忘了，這可能成為最危險的證據。壞男回家途中，將三份禮物裝入一個大紙袋，又急忙以濕紙巾拭去殘留的香水味，同時構思萬一被問起要如何解釋。

　　踏入家門時，太太正坐在客廳梳化，低頭掃社交媒體。F先生見太太沒抬頭望他一眼，就趕緊說：「你同阿仔食咗飯未呀？我去沖涼先。」隨即拎着紙袋直奔衣帽間，妥善地將三件禮物收起，鬆一口氣。

　　F先生深信，過去太太一定會抬頭看他一眼，甚至主動上前迎接。然而，如今兩人早已對彼此的行蹤漠不關心，各自把注意力轉移到孩子與社交媒體上。也正因如此，F先生才夠膽冒險一試。

　　「壞事做了，但避忌些，也是種尊重。」謝安琪－－《偷情的禮儀》

郭志仁

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