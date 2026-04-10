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七仙羽 - 水晶放錯位置 易生病破財 | 七仙語

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11小時前
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生活 專欄
內容

　　水晶不能亂放，放錯易病及破財。今次去某豪宅看風水，屋主以為多擺些水晶可以招好運，但卻相反，剛入2026年已經小病。

　　水晶不是多就好，多反而消耗能量，如放錯位置，更麻煩，會因為磁場的放大倍數，令到不好的磁場擴大，並干擾家中磁場能量，影響家運及睡眠。水晶太多，反而會吸收過多的負能量，導致反噬，特別是放在床頭，令身體不適、頭暈、惡夢或心悸。

　　將水晶放置在骯髒角落，或長時間不淨化，又或放在一旁不用，長期不消磁，都會積累負能量，建議水晶應定期消磁，以維持穩定能量，並必須要減少水晶的數量。

　　此外，避免將水晶長時間置於太陽下曝曬，部分水晶會褪色或損壞能量。如果想補能量，可以用指定的能量水、生命輪或金字塔。

　　水晶避免讓他人觸碰，因水晶會吸收四周能量，盡量避免給他人觸摸，以免吸收負面能量，並影響本身的頻率穩定。如果運氣不好、病人碰過水晶，要馬上淨化。

　　身上不宜同時佩戴過多水晶，例如超過4條以上，以免磁場雜亂，適得其反，反而令到能量接受不到，產生情緒低落、激動、運氣起起落落。

　　水晶最好放在光猛、潔淨的地方最好，附近不能有太多雜物，不用時可以放在粗鹽上面，隨時排走負能量磁場。

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