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Titus - 屬於你的氣質 | 錶奇立異

錶奇立異
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Titus
11小時前
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生活 專欄
內容

　　你有沒有聽過「土豪」這形容詞？是形容一些財大氣粗的有錢人，通常全身名牌，走路帶風，而且花錢不眨眼，很令人羨慕的。但這個形容詞有時也帶貶意，形容一些過於追求虛榮，高傲自大卻沒有內涵的人。而土豪最喜歡的就是黃金；金錶，金鏈等飾物，因為最炫富，最搶眼。

　　相信看到這裏，你已經知道我想說的是，戴着最貴的物品在身，不一定代表你有錢或有氣質。

　　氣質，從來都是由自己的經歷、興趣、性格、喜好，及知識反映出來的；就像衣着一樣，有人喜歡日系，有人喜歡韓系，生活品味亦自然相符。如果一個皮膚黝黑，性格開朗，又熱愛運動的陽光男，穿着日系的斯文衣着，戴上黑框眼鏡，感覺總是怪怪的。就像一個粗獷無禮的人，即使戴着名貴金錶，也只會顯露自己追求虛榮的一面，沒有人會覺得他高尚。換句話說，「戴錶要襯得起先得㗎」。

　　正因如此，當我剛剛接觸手錶時，我是非常抗拒黃金錶的，覺得太搶眼，土豪味太重，完全不適合自己。但五年眨眼就過去了，我已踏入社會，工作幾年，手錶的收藏在慢慢成長，而我也長大了不少。漸漸，我學會了金錶的價值。努力工作幾年，能買得起一隻金錶的時候，突然不再覺得自己襯托不起，也不再覺得土豪了。原來，一隻金錶是對自己的肯定，亦是我收藏路上的一個里程碑。（題外話：我將會買下人生第一隻全黃金錶，非常興奮，會在我的個人平台分享更多。)

　　市面上，手錶的貴金屬主要是黃金，白金，玫瑰金，及鉑金，但對我來說黃金是最經典的。其實，金錶只是個人氣質的延伸，並不是炫富的工具。所以如果你有一天選擇買黃金錶，要先想清楚，不要成為俗稱的「土豪」。

Titus

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