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潘雄威 - 牙髓治療系列： 家長要知道的事 | 乳齒童時

乳齒童時
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潘雄威
5小時前
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生活 專欄
內容

　　相信大家對「杜牙根」（牙髓治療/根管治療）這名詞不會陌生，但其實牙髓治療有很多不同形式，像是活髓治療、牙腳尖成形術等，一般人未必認識。在接下來的系列中，我會逐一介紹不同的牙髓治療方案，讓家長在聽到這些複雜的名詞時也不會一頭霧水。

　　要理解對牙髓的治療，就先要從牙齒結構說起。每隻牙齒內部都有一團柔軟的結締組織，稱為牙髓，可視為牙齒的「生命中樞」。牙髓內有神經和血管，為牙齒提供感覺與營養，也有免疫細胞幫助抵抗感染，以及纖維母細胞與牙質母細胞，在有需要時修復牙髓及內壁結構。所謂的根管系統，就是牙腳內部的細小管道，透過在牙腳尖的小孔連接身體其他部分。

　　牙髓除了負責牙齒的感覺和提供養分，還會刺激發育中的牙腳生長。此外，牙髓具有防禦及修復能力，會透過釋放更多牙質來抵抗細菌的侵襲和鞏固牙齒的結構。

　　當牙髓因蛀牙、撞擊或其他原因壞死時，牙齒會變得比以前脆弱。對於正在發育的牙齒，牙腳可能無法繼續正常生長，造成牙腳尖發育不全，牙腳壁薄弱，容易折裂。細菌及壞組織可能從牙腳尖排出，引發炎症、疼痛、腫脹或膿瘡。有些感染在早期沒有明顯的疼痛，因此破壞可能在不知不覺中持續惡化。

　　如果牙髓還未壞死，就應該採取保留牙髓生命力的治療；若牙髓已嚴重受損或壞死，又不想將牙齒脫去，就要考慮做一些特別人工鈣化處理，改造牙腳尖的結構，為日後的非活性牙髓治療鋪路。在下一篇文章，我會介紹嘗試保留牙髓的治療方法。

潘雄威

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