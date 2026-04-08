莫穎姍 - 復活兔與紅蘿蔔 | 營爆生活

這個復活節連清明節難得有5天假期，筆者和很多家長一樣，努力尋找不同活動讓小孩子更深化其生活體驗，而3歲女兒最喜歡餵兔子吃紅蘿蔔！



一提到紅蘿蔔，除了想起是兔子的食物之外，很多人對其刻板印象就是「對眼睛好」，其核心營養就是胡蘿蔔素（Beta-carotene）。胡蘿蔔素經吸收後，會按需求轉化為維他命A，有助預防夜盲症，同時能強化呼吸道黏膜，增強抵禦病毒的能力。



除了胡蘿蔔素，紅蘿蔔還含有：



‧木犀草素（Luteolin）：研究顯示其具有抗發炎及保護神經的作用。



‧膳食纖維：每100克含2-3克纖維，促進腸道蠕動，有助於穩定血糖及降低膽固醇。



不同的烹飪方式亦會影響其吸收。研究顯示，紅蘿蔔在經過快炒後，胡蘿蔔素的吸收率（Bioavailability）可高達75%；相反，生吃紅蘿蔔的吸收率僅約11%。這個顯著的差異源於胡蘿蔔素屬脂溶性，適量的油分能幫助胡蘿蔔素在腸道中被有效吸收。此外，加熱烹煮能破壞植物細胞壁，釋放出更多被鎖在纖維裏的胡蘿蔔素。



飲食建議：



‧配搭油脂：煮食時加入適量植物油，例如紅蘿蔔絲餅、炒米粉等。



‧避免過量：一般建議1天最多吃2至3條，若短期內攝取過量，皮膚可能會暫時變黃（胡蘿蔔素血症），只要暫停食用即可恢復，但患有慢性病人士就更應留意份量。



莫穎姍