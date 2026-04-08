李居明 - 新光當代戲劇節 六月西九三劇會師 | 李居明大師會客室
閱讀更多
內容
最近收到很多人電話查詢《粵劇特朗普5.0》開賣日期，又希望訂靚位，甚至已問西九附近有何好食酒樓約定朋友。
今年二月《粵劇特朗普4.0》公演時，很多年輕人、粵劇觀眾向我反映買不到票，我心裏一直記掛着這件事。五千多張票一票難求，大家對這部戲的關注和認可，讓我不能辜負大家的期待。所以，我要努力把劇情改得更豐富、更精彩。並且由近代史粵劇系列的原班人馬：龍貫天、陳鴻進、新劍郎、陳咏儀、鄧美玲、呂洪廣等資深老倌出演，當然有跨界明星江欣燕加盟，將這部戲的精髓發揮到極致。
此外，兩套我特別甄選的粵劇《蝶海情僧》和《金玉觀世音》一齊在西九文化中心和大家見面，相信是一次很特別的香港粵劇盛會。
《蝶海情僧》自首演以來口碑載道，更巡迴北京、日本大阪及福井、澳門、新加坡等地演出。劇中一代高僧真如法王誤吃人肉的橋段最為震撼，而其悟出「萬法唯心造」的人生哲理感人至深。這次公演，不但有蓋鳴暉，還加入年輕花旦梁心怡演女主角香凝，勢必擦出火花，再創經典。
《金玉觀世音》這部戲對我來說有着特殊的意義。大家要來看兩位粵劇新秀藍天佑、鄭雅琪的唱造唸打，特別是一段「雨傘」功架，值回票價，描述妙善經歷「生老病死苦」而開悟，令人印象深刻。而妙善要求最心愛的人韋陀挖下自己雙眼、斬下自己手臂的一幕，令人動容。此劇加上宮廷地震、火燒紫竹林、千手觀音等舞台特技效果，令你對傳統粵劇刮目相看！
六月，西九文化中心，「新光當代戲劇節」三套粵劇盛會，希望你和家人不要錯過，不但豐富娛樂生活，也是提升心靈文化的盛宴！下周五4月17日公開發售，記得上網搶飛喇！
香港著名風水術數名師。近年因承租新光戲院及撰寫兼製作新派粵劇為人注目。八年間已上演了三十多套原創作品。過去兩年開始拍攝玄學紀錄片。
李居明
最Hit
千里報恩︱湖南女財困向江蘇男筆友借¥1200應急 30年後欲還¥2萬遭婉拒
2026-04-07 07:30 HKT
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
2026-04-07 09:00 HKT
獨家猛料│葉楚航許晉奎奪「金」
15小時前
拜山遇「墳場老鼠」 大嬸自備環保袋專偷一樣嘢 醒目清潔姐姐：跟咗你尾好耐｜Juicy叮
2026-04-07 09:44 HKT