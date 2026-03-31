林國誠 - 催旺事業運 | 五里山

西北方。今年二黑病符飛臨西北方，幸在乾宮，為土制水復生金，病符的凶力減半，只要化解適宜，能避過病符威脅，病符星顧名思義，代表疾病和長期病患有關，要注意今年特別不利男主人或年長男性。要留意頭部健康，要把紅色和發熱的電器和擺設全部拿走，西北方宜靜不宜動，不可動土。



大門：把一張灰色地毯放在門外，門的兩旁放8吋以上高開口的銅葫蘆1對。門中央掛1個銅鑼。門檻上掛1串6個銅錢。



大廳和睡房：在西北方放1個10吋高的開口銅葫蘆，後面放2個8吋直徑的大銅錢。



睡房：在西北方掛1串6個直徑4吋的銅錢。



辦公室：將金屬的圓形擺設移到辦公室的西北方。



小心的月份：農曆正月、五月、八月、十月。



西北方不可動土的月份：農曆五月、六月、八月。



正北方。今年六白武曲事業星加臨坎宮，為九運的大金龍方，土制水復生金，金水相生，合成一六共宗之應，本是吉方，唯今年歲破和三煞亦在北面，所以不宜有動象，否則成凶倍增。武曲主功名，事業運、官運、名聲、考試運。六白亦為驛馬星，今年放靜態的風水物象，便能發揮其吉性，切記北方不可有動土、裝修。



大門：用灰色地毯，門旁放1隻銅馬，馬頭向室內，門上掛一個九宮八卦銅牌。



大廳：正北方在40吋高的位置放大銅鼎，或高放1個銅爵，倒滿清水。旁邊多放1塊黑曜石山海鎮。



睡房和辦公室：在北方放1隻銅的飛馬踏燕，馬旁放一杯清水，每天可以清水灑遍馬身，馬頭向房中間。



吉利的月份：農曆四月、八月。



不利的月份：農曆九月。



不可動土的月份：全年不宜有任何動土刺激北方三煞歲破，特別在農曆正月、九月、十月，切記避之則吉。（待續）



林國誠