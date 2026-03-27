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王佩兒 - 「綾羅綢緞」 | 侃侃兒談

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王佩兒
1小時前
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生活 專欄
內容

　　這個月，和身邊一班「女神」們歡度了屬於我們的節日。

　　3月8日當天，以前婦女事務委員會（WOC）委員身份，參加了特區政府和WOC舉辦的「國際婦女節酒會」，特首席間一番致辭，以「綾羅綢緞」形容香港女性多姿多采的特質，令人耳目一新，值得摘錄分享：

　　「綾，紋理清晰，經緯分明，象徵婦女以條理分明的思維，在家庭與職場之間從容兼顧，駕馭不同角色；羅，輕柔通透，疏朗包容，象徵以廣闊包容的氣度，廣納多元意見，在不同崗位發揮橋樑作用，凝聚共識；綢，細膩堅韌，柔而不弱，象徵剛柔並濟，在磨練中自強不息，在事業上勇闖高峰；緞，柔滑光亮，華麗高貴，象徵以光彩照人的自信，在各自領域展現才華……」

　　說來也巧，那天我和一班姊妹們「直落」聚會，正正是以旗袍為主題。特別多謝好友Yolanda借出她的系列收藏，還有旗袍「發燒友」Karen和我的旗袍裁縫師Cammie借出價值不菲的手工珍品，吸引一眾趣味相投的「Cheongsam lovers」到場欣賞。

　　大家都悉心打扮，盛裝出席，真可謂「綾羅綢緞，千嬌百媚；八面玲瓏，滿堂生花」。後來有朋友看到我們聚會的照片，還誇獎說這是「傳統與時尚的完美融合，非遺文化的生動呈現」。

　　回到家，和另一半聊起這些趣事，閒談間才發覺，原來現時香港女性已經佔全港總人口的大多數，大約54%，誠如特首致辭所說：「不但撐起半邊天，應該是大半邊天」。的確，連月參加大大小小不同活動，都遇見許多在不同界別或領域取得卓越成就的女性，有德高望重的前輩，也有大放異彩的新秀，她們是文明社會進步和發展的受益者，亦是推動者。

　　現代女性，早已不止是「女兒、妻子、媽媽……」，在她們身上疊加的身份日趨多元、也日漸重要。就以我們煤氣公司來說，女性同事的比例不斷增長；而更重要的是企業用人唯才、唯賢，不論男女，大家都享有平等的晉升、發展機會。我想，這正是企業保持強大生命力和創造力的重要因素之一。

王佩兒

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