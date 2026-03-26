潘雄威 - 幼童都會貪靚！ | 乳齒童時

兩歲的小朋友一般會出齊了20隻乳齒，這時門牙已在口腔內一年多，稍為忽略日常的清潔就有可能蛀壞。另外，這個年紀的小朋友識行識走，到處探索，但步履不穩，家長一不小心看管，小孩子就很容易跌倒，門牙撞在地上或撞上硬物就會受創傷。



最近診所剛巧有幾個這類的個案，其中一個小孩子歲半的時候跌傷三隻門牙，來到診所不斷大哭，猛力掙扎，媽媽不想孩子太激動，我只能勉強用十分鐘幫他臨時補了三隻門牙，效果當然不太理想。



過了半年，媽媽打電話來，告訴姑娘補上的物料掉了下來。小孩子原來十分介意，不肯張口給別人觀看，很不開心！媽媽帶他來到診所，坐在治療椅上，有天花板螢幕上的卡通片吸引住，初時還算安靜，但開始要治療的時候，就大哭掙扎起來。



小朋友不會喜歡別人攪擾他們的口腔及牙齒，你可以想像，當牙科醫生要幫他們補牙，過程要用磨針清除牙齒表面的蛀蝕及污漬，用藥水處理牙面，沖水及吹乾後補上物料，還要花時間美化表面，試問一個歲半的BB如何忍耐和合作呢？



媽媽今次做足心理預備小兒子會大喊一場，亦十分期待他能重獲美麗的門牙，就緊抱着他，要求我盡力而為。我就利用小朋友張口大喊的一兩分鐘時間，用「兒童透明成型牙套」，替他補上美觀耐用的合成樹脂牙冠，成個靚仔哂，媽媽固然開心，連小朋友出到候診室，看到補上的門牙，也笑容再展，之前在治療室的不快時刻也忘記一空。



幼兒門牙壞了，很多家長認為牙齒遲早會脫落，不需要修補。其實幼童也會介意自己的外觀，能夠給他們補回美麗的門牙，會令他們的童年不一樣！



潘雄威