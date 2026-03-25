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李居明 - 向買不到票的 觀眾致歉 | 李居明大師會客室

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李居明
3小時前
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生活 專欄
內容

　　《粵劇特朗普 5.0》又來了！首先，我要向在上一次《粵劇特朗普 4.0》中未能買到戲票的觀眾致歉。事實上，當時沙田大會堂五千多張戲票在短短一周內全部售罄，火爆程度令人喜出望外。看着許多觀眾沒能進場，我深感抱歉。這次大家有機會了，5.0版本即將在六月於西九戲曲中心公演，陣容更是歷屆最強，匯集一線老倌，力求帶來最頂級的體驗。

　　「新光當代粵劇節」是紀念新光過去十二載的粵劇成績。除了萬眾期待、追上國際時事的《粵劇特朗普 5.0》，我還甄選了兩套最具代表性的經典。第一套是蓋鳴暉主演的《蝶海情僧》。此劇創造很多個首次，是首個粵劇劇本改編成京劇與越劇，在北京國家大劇院作「三地聯演」，首個粵劇翻譯成日文字幕遠赴日本公演，以及在新加坡、澳門公演。此劇打破了年輕人對傳統粵劇的刻板印象，他們看完「特朗普」後對我的粵劇有了信心，追看傳統劇目後驚覺內容竟是如此匪夷所思且趣味盎然。

　　第二套則是《金玉觀世音》，由我非常欣賞的粵劇新秀藍天佑與鄭雅琪擔綱，兩人唱造唸打俱佳，代表了粵劇傳承的新生力量。此劇以年輕人視角講述觀音成佛、情度韋陀的故事，題材另類，全程無悶場。不僅吸引出家人觀看，更推動了「粵劇新浪潮」。

　　「新光當代粵劇團」之所以受歡迎，是因為我甄選了最好聽的小曲，並邀請唱家班老倌演繹，將粵劇魅力表露無遺。特別是西九戲曲中心的音響，二十位樂師現場拍和，效果極其震撼。我將粵劇提升至文學藝術的昇華，融入佛法與哲思，令觀眾在娛樂中獲得領悟，意義深遠。

　　本次粵劇節將於四月正式預售，六月相聚西九。期待大家繼續支持這場香港粵劇的傳承盛事！

　　香港著名風水術數名師。近年因承租新光戲院及撰寫兼製作新派粵劇為人注目。八年間已上演了三十多套原創作品。過去兩年開始拍攝玄學紀錄片。
李居明

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