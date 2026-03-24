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曾安業 - 兩會兩個關鍵詞 | 安業興邦

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曾安業
3小時前
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生活 專欄
內容

全國「兩會」日前在北京圓滿閉幕，對香港而言，今年出現兩個特別清晰而奪目的關鍵詞——「主動對接『十五五』規劃」與「完善行政主導」。
　　乍看之下，兩者似屬不同命題；但放諸香港當前形勢，卻是一體兩面、互為表裏。惟其完善行政主導、提升治理效能，香港才能更精準、更迅速地對接「十五五」規劃，融入並服務國家發展大局，同時為未來注入嶄新動力。
主動對接「十五五」規劃

　　這不僅是中央對香港的殷切期許，更是對特區深厚信任的體現。第十四屆全國人大會議通過的《「十五五」規劃綱要決議》，為香港與國家發展開啟了深層對接的新格局。對比「十四五」，新規劃除了持續支持香港鞏固和提升國際金融、航運、貿易中心與建設國際創新科技中心外，更明確提出要打造「大宗商品交易生態圈」、「高增值供應鏈服務中心」及「資產與財富管理中心」，並致力建設「國際高端人才聚集高地」。這些部署勾勒出香港在高增值產業鏈中的全方位角色，不僅為香港經濟開拓新增長點，更象徵香港已被深度嵌入國家高質量發展的戰略版圖之中。

　　尤其值得關注的是，「加快北部都會區建設」首次寫入國家規劃，意味着這一特區層面的發展願景，已正式躍升為國家戰略棋盤上的重要落子。由此可見，在對接「十五五」的大命題下，中央對香港的期望更大，標準和要求亦更高。

　　如何踐行這份期許？特區政府固然肩負重任，但正如中央領導人在兩會期間明言，行政主導不僅是行政長官和特區政府的責任，更是立法會、司法機構及全社會各界的共同責任。「主動對接『十五五』規劃」的要求，其實是中央對全港的集體囑咐和全民動員令。

完善行政主導

　　事實上，香港的發展窗口期，正隨着全球局勢的變幻而越趨緊逼。未來五年若要突圍而出，「十五五」正是恰逢其會的歷史機遇，同時亦是時代賦予香港的硬任務。各界應當萬眾一心，在行政主導的大方向下，各展所長，共同完成這份「國家級任務」！

　　行政長官李家超繼在去年《施政報告》中宣布，將成立「融入國家發展大局督導組」，近日更透露政府將制訂首份香港五年規劃，與國家「十五五」綱要對接，預料第四季展開公眾諮詢，年底公布正式文本。

　　在特區政府領航下，商界、專業與學術界皆可發揮更大能量，例如積極參與北都的產學研合作、推動AI及綠色金融等新產業落地、助推香港與內地交流聯通，以及利用不同渠道說好中國故事，以助吸聚更多國際資本和人才等，讓香港成為國家新質生產力最具活力的試驗田。

　　「十五五」不是遠景，而是眼前的行動題。讓我們以全社會的行動力，以實幹與信念交出一份屬於香港的時代答卷。

曾安業

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