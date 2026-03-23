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李丞責 - 九運火旺 容易嗌交？ | 李丞責博士玄學信箱

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李丞責
1小時前
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生活 專欄
內容

問：李師傅你好，最近我覺得屋企氣氛好差，同家人成日嗌交，最奇怪係，就算屋企冇人，我返到屋企唔單止冇放鬆感，反而覺得特別攰。早排我出差住酒店，精神反而更好。究竟係咪我屋企風水出咗問題？

　　九運屬火，主燥動、急進、情緒化。火旺的能量影響的不只是個人，而是整個社會的集體氣場。加上今年三碧是非星飛臨正西方，正西在八卦中屬兌卦，五行屬金；而三碧主是非、口角、爭執，五行屬木。金剋木，形成金木相戰，更容易引發摩擦與不和。

　　大環境不和階，若家中風水欠佳，情況便會十分不理想。有時覺得住酒店比在家裏舒服，也不一定代表酒店風水特別好。酒店最大的好處，往往是雜物少、空間整潔、陳設簡單，氣場不易混亂。反觀家中住久了，雜物很容易越積越多。就算風水擺設做得不錯，但若屋內堆滿雜物、動線不順、光線昏暗，氣場一樣會受影響。人住在其中，自然容易感到疲倦、煩躁，甚至連思緒也變得混亂。

　　要改善家中狀況，不妨先清理，後擺設。清理好雜物後，便可針對今年正西是非位作出化解。正西位置不宜放置太鮮艷、多尖角的物品，以免令是非之氣更加明顯。相反，可按宗教信仰及家庭習慣，放一些令人看了心生歡喜、感覺平和的物品，例如笑佛、佛經、和合二仙、嬰兒相片、可愛小天使圖等。重點不一定是哪一件物品最靈，而是那種和諧、柔和、歡喜的意象，有助化解是非暴戾之氣。

　　良好的風水能令整個空間變得讓人心安、氣順、神定。當九運火旺，外在環境本已較容易催動情緒，我們更應有意識地把家居整理得平和有序，讓家成為安頓身心的地方，而不是加重煩躁的來源。

　　祝願大家都能住得舒心，家人和睦，日日平安。

　　 著名玄學家李丞責博士逢星期一為讀者解答風水玄學問題；歡迎電郵至[email protected]，標題請註明「頭條日報專欄讀者發問」，李丞責博士會抽籤回覆。
李丞責

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2026-03-16 02:00 HKT
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