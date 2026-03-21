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譚紀豪 - 好好休息 | 無名指

無名指
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譚紀豪
57分鐘前
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生活 專欄
內容

　　昨日是春分，每年這個節氣之前的星期五，是World Sleep Society發起的「世界睡眠日」，今年主題是Make Sleep Health a Priority，簡單直接。偏偏這麼容易理解的事情，現代都市人總是不聽勸，估計每個人身邊總有幾個睡不好的家人朋友，連自己也可能是。

　　我甚少有睡眠問題，卻對睡眠健康很感興趣，最近又看了一本相關的書：心理學家蔡宇哲和蔡佳璇合著的《好好休息》。書名強調「休息」而非「睡眠」，因為作者認為很多人睡不好的關鍵，不在晚上而在白天。這些人的典型是把白天全部時間塞滿，甚至晚上還把工作帶回家，這樣作息令身體養成慣性，身心停不下來而影響睡眠，因此白天適度休息，可提高晚上睡眠質量。

　　所謂白天休息，不一定是午睡，而是讓精神放鬆，不想煩心事，情緒少起伏，最好是在1點到3點這段時間休息半小時。你可能會想，上班族的午飯時間不就是午休嗎？那得看你怎麼用。有人把那一小時用來煲劇打機，或者幾個同事餐桌上笑笑鬧鬧，這些都是情緒起伏；有人趁這空檔處理自己或家人的事情，都是煩心瑣事。最好的休息可能是放空、冥想、假寐，或索性小睡，但建議在2點以前，以30分鐘為限。

　　書中講到很多睡眠和休息的科學，其實都近乎常識，只是現代都市人選擇忽略。要解決睡眠問題，並非只靠行動，而是要改變觀念。很多人覺得人生苦短，睡覺浪費時間，以為睡得少就賺到了，卻不知精神狀態影響效率，時間多了未必高效，有時反而得不償失。

（IG: @tamkeiho）

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譚紀豪

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