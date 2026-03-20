胡慧沖 - 男女老幼瞓棺材 | 筆泰沖動

見到呢條題，係咪覺得有點唔吉利呢？又或者會唔會涉及一啲師傅做法事呢？其實完全唔係！



話說泰國曼谷上星期搞咗個名為《死亡節2026》嘅展覽，呢個死亡節唔似墨西哥嗰種唱歌跳舞喺街上巡遊嘅活動，而係講緊一個同生老病死有關嘅展覽，當中病與死嘅內容較多，尤其是死亡方面。嚴格嚟講可以話係一個白事一條龍嘅展覽，由大家入院渡過尾期日子嘅選擇，至到真係離去點樣做喪事，揀棺材、整花圈、解穢酒，甚至乎整一些喪禮嘅紀念品又或者風水墓地，完全有專業人士在場教路。而更加震撼嘅，就係現場有十多副不同種類的棺木，畀大家任瞓唔嬲，呢啲內容喺香港搞一定大吉利是！但泰國人百無禁忌，尤其是而家呢個網絡世代，個個都要影相呃Like，於是乎眼見有好多年輕人，甚至爸爸媽媽同埋仔女一齊去瞓棺材，目的就係影張相留為紀念放上社交媒體。亦都有啲老人家走去試瞓，因為起碼知道邊種棺木較為舒服，又或者感覺良好，可以早啲讓子女們去安排處理，的確係一早計劃好就好過到時手忙腳亂！



呢個展覽都好熱鬧，最有趣就係個個去試瞓棺材，絕對係Amazing Thailand！撇除唔吉利嘅角度，其實透過展覽都可以領悟一些人生道理：就是活在當下珍惜一切。他朝一日你瞓咗落棺材一冚蓋，蓋棺定論所有事都完結！所以只要一息尚存，大家都應該好好珍惜每一天。



胡慧沖