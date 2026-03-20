項明生 - 回頭盡是詩 | 非誠勿遊

人過半百，會驚覺前路不是漫漫長，反而回首都是詩、歌、情懷與膠原蛋白。



生有序，死無序，疫情之後幾年間家中至親相繼離世，雁行折翼鶺鴒分，西辭黃鶴不停步，年去年來白髮新，匆匆馬上又逢春。



即將登六之際，我已經甚少出席坊間商務應酬，但這兩個月頻頻出席中學同學的飯聚，每每都欲罷不能，吹水吹到餐廳打烊，眾人都不肯離去。有的同學已經廿年沒見，上一次飯聚已經是千禧年代，那時候大家正值壯年時期搏殺期，雖然沒有連滾帶爬，但也是來去匆忙，個個都是遲到早退。



現在半桌的師生已經退休了，另外半桌是準備退休。白頭宮女話當年，那年我們才十八。我1987年就讀的黃棣珊中學，那時師生關係極為密切，班主任待我如子，中史老師更加在聖誕假期義務幫我們補課，同學們都是附近公屋白田邨的品學兼優學生。我剛剛落來香港一年半，操重口音的粵語，同學們也沒有取笑霸凌我，仲帶我去大埔公路踩單車以及長洲宿營。



青春是一首匆匆忙忙的新歌，第一次聽的時候並不覺得有甚麼特別，過了幾十年，就變成百聽不厭的不朽金曲了。



因為我們都已經兩鬢如霜，膠原蛋白所剩無幾，新陳代謝越來越差，膝頭開始痛，腰骨也出事，動不動就感冒，去旅行也要先看覆診日。唯有那首不老的青春情歌，今晚我們不用打水光針就秒回18歲，那時候，我們都沒錢，不過我們有未來。我們都沒有淘寶，不過我們有藍天白雲。我們都沒有手機和WhatsApp，不過我們有對方的約定「星期日10:00在大圍火車站前單車店不見不散」。



項明生