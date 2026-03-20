Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

項明生 - 回頭盡是詩 | 非誠勿遊

非誠勿遊
非誠勿遊
項明生
3小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　人過半百，會驚覺前路不是漫漫長，反而回首都是詩、歌、情懷與膠原蛋白。

　　生有序，死無序，疫情之後幾年間家中至親相繼離世，雁行折翼鶺鴒分，西辭黃鶴不停步，年去年來白髮新，匆匆馬上又逢春。

　　即將登六之際，我已經甚少出席坊間商務應酬，但這兩個月頻頻出席中學同學的飯聚，每每都欲罷不能，吹水吹到餐廳打烊，眾人都不肯離去。有的同學已經廿年沒見，上一次飯聚已經是千禧年代，那時候大家正值壯年時期搏殺期，雖然沒有連滾帶爬，但也是來去匆忙，個個都是遲到早退。

　　現在半桌的師生已經退休了，另外半桌是準備退休。白頭宮女話當年，那年我們才十八。我1987年就讀的黃棣珊中學，那時師生關係極為密切，班主任待我如子，中史老師更加在聖誕假期義務幫我們補課，同學們都是附近公屋白田邨的品學兼優學生。我剛剛落來香港一年半，操重口音的粵語，同學們也沒有取笑霸凌我，仲帶我去大埔公路踩單車以及長洲宿營。

　　青春是一首匆匆忙忙的新歌，第一次聽的時候並不覺得有甚麼特別，過了幾十年，就變成百聽不厭的不朽金曲了。

　　因為我們都已經兩鬢如霜，膠原蛋白所剩無幾，新陳代謝越來越差，膝頭開始痛，腰骨也出事，動不動就感冒，去旅行也要先看覆診日。唯有那首不老的青春情歌，今晚我們不用打水光針就秒回18歲，那時候，我們都沒錢，不過我們有未來。我們都沒有淘寶，不過我們有藍天白雲。我們都沒有手機和WhatsApp，不過我們有對方的約定「星期日10:00在大圍火車站前單車店不見不散」。

項明生

最Hit
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
生活百科
13小時前
灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……
灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……
飲食
12小時前
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
02:13
伊朗局勢｜伊朗空襲海法及阿什杜德煉油廠 英法日等六國準備採措施保霍峽航道安全｜持續更新
即時國際
1小時前
梨木樹老圍村鐵皮屋三級火 現場傳爆炸聲 消防拖喉灌救
00:34
梨木樹老圍村鐵皮屋三級火 現場傳爆炸聲 消防灌救兩個多小時後撲熄
突發
6小時前
洗衣珠難溶殘膠越洗越髒？即學正確洗衫3步驟 滾筒洗衣機忌放太多洗衣珠！
洗衣珠難溶殘膠越洗越髒？即學正確洗衫3步驟 滾筒洗衣機忌放太多洗衣珠！
食用安全
13小時前
葵涌地盤有天秤倒塌 男操作員連人帶機墮地不治
02:09
葵涌公屋地盤天秤倒塌 男操作員連人帶機墮地亡 大窩口道交通受阻
突發
5小時前
女星剛認離婚即傳戀小鮮肉？疑撻着同劇男星爆「橫刀奪愛」 網民指「新歡」似足前夫
女星剛認離婚即傳戀小鮮肉？疑撻着同劇男星爆「橫刀奪愛」 網民指「新歡」似足前夫
影視圈
10小時前
惠康超市全場88折！一日限定大折扣 糧油/日用品/零食大折扣 指定產品額外85折
惠康超市全場88折！一日限定大折扣 糧油/日用品/零食大折扣 指定產品額外85折
生活百科
15小時前
3歲女童遭虐死︱生父25歲女友被執行極刑 脫光受害人衣服-20℃下吹風
3歲女童遭虐死︱生父25歲女友被執行極刑 脫光受害人衣服-20℃下吹風
即時中國
2026-03-18 21:44 HKT
更多文章
項明生 - 山東的蒜頭 | 非誠勿遊
　　最近搬上了深圳旅居，才發現現在14億人，個個都是楊貴妃了，三千寵愛在一身，安居宮中，就有來自960萬平方公里的千軍萬馬為你服務，九重城闕煙塵生，千乘萬騎西南行。源源不絕的將長安的荔枝、山東的蒜頭、海南的椰子、大興安嶺的白樺樹汁，小至義烏一毫子的S型掛鉤，大至家電家俱，一一送到你家中，所費無幾！這種服務，更是247無間斷工作。 　　是咁的，有日晏晝在深圳新家，網購平台滑到山東大蒜頭，心諗買
2026-03-06 02:00 HKT
非誠勿遊