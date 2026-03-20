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鄧達智 - YouTuber | 智智樂GO

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鄧達智
3小時前
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生活 專欄
內容

　　半退而不休，無奈面對時而世易變身太慢。

　　置身AI世道，除了人心難估難代替，根本毋須真人現身操作，世界走進同代人未必容易切入的科幻；兩條路：1) 立地遊山玩水去遠（都不容易，世間淨土所如無己），與世無爭，做個不聞不問遺留在上世紀 90年代的「古人」。2) 享受網絡與 AI 盛宴，走進2050年迅速到來的未來。

　　以為自己是個拒絕High Tech，或乾脆是個 High Tech 白癡！

　　其實並不如此，眼見往昔自己心儀的文明與山水在公元二千年之後，AI出現之前，已被普世遊客用經濟效益粗暴地改編，戰亂與政治局勢混亂，無日無之產生大量難民環球亂竄；舊時代的遊山玩水幾乎再無意義。

家陣最心儀及已進行做個不問利益回報的YouTuber， 或等同價值的活動影片自媒體，將我思、我想、我見，以High Tech或比High Tech更前進的模式融入現實以外的新世界。

　　不能回望啦，舊世界已漸似被天火燒成鹽柱的所多瑪，在虛擬新世界裏，人類大概活得更有意義！

　　今日選用的照片；十年前還是更早⋯⋯啊，1999年，老友記郭錦恩選擇的結婚場地，意大利Toscana中古名城Siena城外修道院改建的溫泉旅館。中間得空，往城內繞城散步，那是少年時代開始，幾乎每隔一年或兩年必到的心儀之處，古城中間偌大廣場，每年舉辦吸引遊客萬千，仿中古賽馬的活動並非我的那杯茶；就愛平常閒日，來一杯咖啡或葡萄酒，離別人不會太近的空間；有人讀書，有人聊天，更多人在談情說愛。我愛乜事唔做少飲，就一兩杯怡情半日安。徜徉在歲數肯定比自己更老的石春鋪蓋的廣場，望天𥄫人，甚至小睡片刻，悉隨尊便。

　　今天再來，想也不要想，就似京都；優雅中古景點早被人類無盡踐踏，壽終正寢！作為一個 Visual 人，從繪畫到觀畫，從電影鐵粉到手持小巧錄影儀器拍攝心儀短片，跟同道人分享，即是眼下最大的生趣意義。

鄧達智

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