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李純恩 - 債主的煩惱 | 好好過日子

好好過日子
好好過日子
李純恩
3小時前
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生活 專欄
內容

　　朋友借了一筆錢給人，結果怎都討不回來。他本來是以為救人燃眉之急，結果發現最急的是自己，急死都沒人理會。

　　他問我有沒有甚麼辦法跟不肯還錢的債仔討債，我說沒有。因為有的人借到的錢就當純利了。

　　從前邵氏電影公司有個大導演開口問老闆邵先生借三十萬，邵老闆二話不說就開了一張支票給他，並且說明這筆錢是送給的，不用還。大導演拿了支票歡喜而去。邵老闆身邊人問邵老闆：他是來借錢的，你為甚麼送錢給他？邵老闆笑笑說，他今天借到錢，明天可能又來借，借開了以後總來借，倒不如送他一筆，絕了他以後再來借錢的念頭，便也不會再有這個麻煩了。

　　邵老闆閱世深，知道大導演借錢只是個習慣，並非真有甚麼燃眉之急。借了初一借十五，麻煩不斷，不如一筆了斷，以絕後患。

　　你我身邊，必定也有一些這樣的人，借錢成性，開口就借，借完再借，卻根本沒有還債的打算。若是你追他還錢，便百般賴帳，或作軟皮蛇狀，或作臉紅耳赤狀，結果好像都是你的不是。這種人我遇到過，我的朋友也遇到過。有些朋友礙於情面不好拒絕，結果慘變提款機。

　　遇到這種事情，一定要盡早止損，最好乾脆些，連第一筆都不借。既無開頭，便也沒有打後的糾纏。老話說站着借錢，跪着討債。為免這樣苦惱，借錢給人的事情可免則免，實在挨不過，那借錢的時候就要做好送錢的心理準備，如此可避免開口討債的尷尬，減少討不到債的沮喪。跟不近人情的人，不要講人情。

李純恩

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